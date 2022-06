Manín confirma su adiós: "Mi futuro está prácticamente decidido y no es en el Salamanca"

Manín Gonzaga ha confirmado a este medio de comunicación que no seguirá en el Salamanca UDS la próxima temporada. A pesar del interés del club por renovarle, el futbolista tiene "prácticamente decidido" su futuro y competirá de nuevo en la cuarta división.

Situación con el club: "El Salamanca me tanteó. Yo les dije a ellos que si había un proyecto bueno, seguro que lo iba a estudiar, aunque tendría ofertas de la misma categoría en la que estuvimos el año pasado... y así está siendo".

No sigue: "Mi futuro está prácticamente decidido y no es en el Salamanca. Estoy en ello en estos días. Tampoco quiero gafarlo (bromea)".

Nuevo destino: "Es un equipo de Segunda Federación, sí".

Pagos pendientes: "Yo no sé nada de una fecha. Estoy esperando y ojalá sea cuanto antes. No es agradable, aunque sí que es verdad que el Salamanca siempre acaba pagando. Hasta que no veas que ya te han pagado, siempre estás con esa incertidumbre. Existe inquietud, pero hay que estar tranquilo porque no puedes volverte loco y toca desconectar en verano".

Qué necesita el Salamanca UDS para crecer: "Temas como los de los pagos son claves. Salamanca hace que los jugadores se sientan muy cómodos y solo se necesita que el club dé tranquilidad en lo económico y en lo deportivo. Es necesario que haya una buena base para que se vuelva a categorías superiores. La ciudad te da muchas cosas bonitas".

Mensaje a la afición: "Es el valor más importante dentro del club. Nunca había vivido cómo era estar en un sitio con gente empujándote tanto al venir de filiales. Sentí mucha emoción el último día. Hay que cuidar a la gente para que siga estando detrás de este escudo".