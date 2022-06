La I Feria Solidaria del Caballo de Bañobárez, todo un éxito para ayudar a los niños y familiares de PYFANO

Casi 12.000 euros ha sido el dinero recaudado por la I Feria Solidaria del Caballo (FESCAB) celebrada en Bañobárez para PYFANO (Asociación de Padres, familiares y amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León). Lo que comenzó con la idea de juntarse unos amigos apasionados de los caballos ha terminado siendo todo un éxito.

Ángel Jesús Agudo, promotor de FESCAB, natural de Bañobárez y aficionado de los caballos, ha visitado las instalaciones de SALAMANCA rtv AL DÍA para contarnos más detalladamente los entresijos de esta Feria. Han recaudado directamente de ACYLCAB 11.996€. Y gracias al evento, el Grupo Alvic donó en enero una aportación a Pyfano de 5.000€. "Un dinero que se va a destinar para seguir ofreciendo todos los apoyos que se realizan desde la asociación, materiales y humanos como son los apoyos social, psicológico y pedagógico a los niños que padecen cáncer en nuestra comunidad", destacan desde Pyfano.

“La idea surgió un día que estábamos unos amigos en el campo e hicimos una ruta por el pueblo de San Felices de los Gallegos. Allí pensamos que la próxima vez fuese en mi pueblo, en Bañobárez y así comenzó”. Empezó a contarle la idea de juntarse a algunos amigos caballistas. “Éramos muchos y pensé que había que darle otro enfoque. Se me ocurrió hacer una feria solidaria por una causa, y a través de una persona conocí a PYFANO y pensé que era la Asociación perfecta para esta primera edición”. A raíz de esto, se creó ACYLCAB, la Asociación Cultural de Castilla y León del Caballo, para la gestión de FESCAB.

La I Edición de la Feria Solidaria del Caballo se celebró los días 9 y 10 de abril, el fin de semana anterior a Semana Santa. “La idea principal era que fuese un día pero se nos quedaba corto, eran muchas cosas y actividades, y decidimos dividirlo en dos”. La Feria ha sido todo un éxito, a la ruta asistieron 124 personas entre caballistas y 3 o 4 calesas, que fueron acompañados por el Mariquelo. También se hicieron exhibiciones y la verdad que la afluencia de personas que acudieron fue altísima.

“El fin que se desea conseguir es doble: por un lado aportar una cantidad económica a Pyfano asociación que es todo un referente y por otro lado hacer que los niños y familiares puedan tener un día de esparcimiento y contacto con el mundo del caballo que tan buenos valores aporta”. Dicho fin se ha conseguido y se han superado con creces las expectativas.

"Queremos dar las gracias a todas las personas que han trabajado desinteresadamente"

Se calcula que había en torno a 2.500 asistentes, "fue una gran sorpresa". Desde ACYLCAB quieren hacer una mención especial a todas esas personas y entidades que han colaborado para que este sueño se pudiese hacer realidad. “Queremos dar las gracias a todas las personas que han trabajado desinteresadamente para que el evento haya sido el éxito que ha sido. Hemos mezclado lo que atraen los caballos, la solidaridad del evento y quiero destacar que esto también se hace para destacar que la España Vaciada no está tan vaciada, que también hay vida y hay cosas que ver”.

La organización no fue fácil. “Empezamos a pedir colaboración a personas particulares, a empresas, etc. Y la gente, en su medida, comenzó a colaborar”. Un total de 155 colaboradores han hecho posible FESCAB, patrocinado por Caja Rural. “Gracias a todos ellos, sin ellos no hubiese sido posible”. También agradece a todas las personas que de forma altruista han ayudado, así como la profesionalidad de Paellas David “por el gran trabajo ante tan cantidad de asistentes” y a Carlos Huertos por los encierros infantiles.

Pero esta solidaridad, a través de FESCAB, ha llegado para quedarse. “La idea es que esta haya sido la primera feria solidaria y esperemos que podamos realizarla más años. En principio la gente ya nos está pidiendo que el próximo año haya. Cuando haces algo y te sale bien, te quedas con buen sabor de boca, quieres repetir”.

Desde Pyfano, Chely Gil, uno de sus miembros, destaca que este dinero supone “seguir mejorando la calidad de vida de estos niños y por lo tanto contribuir para que tengan una vida un poco más fácil para que sigan siendo niños felices. Por otro lado, supone ver el lado más generoso y humano de la gente que, como Ángel Jesús, se complica un poco la vida para ser partícipes de esta labor tan grande. Esta generosidad supone mucho para la familia Pyfano, pues el cariño que hay detrás es un ancla importante y una motivación para seguir trabajando”.