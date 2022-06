La Asociación 19 de Abril reclama un plan eficaz para reducir los incendios forestales

A raíz del incendio registrado recientemente en la Sierra de la Culebra y el año pasado en Ávila o San Felices de los Gallegos, la Asociación 19 de Abril reclama a la Administración la puesta en marcha de un “plan agrosilvopastoral efectivo que de vida a nuestros campos, a nuestro medio ambiente, a nuestro futuro en el mundo rural, y que ayude a evitar la propagación de los fuegos”, señalan en un comunicado.

Este colectivo acusa a la Administración, responsabilidad que recae en la Junta de Castilla y León por tener asumidas las competencias en materia de medio ambiente, de estar “abandonando a la gente del medio rural, de los pueblos”, por lo que piden que se les escuche porque “solo hay que aplicar el sentido común”.

Para la 19 de Abril “no se hace una gestión adecuada del monte, cada vez somos menos los que vivimos en los pueblos y es más difícil conseguir permisos para cortas, podas, desbroces, etc., todo por la burocracia”. A la vez, critica que “las leyes hechas en la ciudad están matando a la gente de los pueblos y a los que en ellos vivimos”.

Esta Asociación considera que “los fuegos se apagan en el invierno. Hay que limpiar caminos, veredas, cauces, hacer cortafuegos, favorecer la ganadería extensiva con su pastoreo, etc. La aplicación de estas medidas favorecería el empleo y la creación de puestos de trabajo durante todo el año, no solo en verano. Se fijaría población en las zonas rurales y a la larga se ahorraría dinero y muchas desgracias en nuestros campos y en nuestras vidas”, lamentan.

Por ello, este colectivo entiende que “tenemos que parar y sentarnos a reflexionar sobre lo que está pasando, qué se está haciendo o qué no se está haciendo”, y consideran que “no podemos quedarnos callados ni ‘acostumbrarnos’ a que cada año haya en nuestros campos fuegos tan atroces, devastadores, destructores como el de la Sierra de la Culebra o el de Nava la Cruz en Ávila el año pasado, y otros tantos a los que no se le da tanta repercusión, pero que son tan dañinos como cualquiera”.