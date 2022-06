Nueva novela ambientada en Salamanca en un año que "pudo cambiar nuestra historia”

El miércoles 29 de junio a las 20.00 horas, el bejarano Tomás García Merino presenta su segunda novela, 'El año de la serpiente de fuego', en la librería Víctor Jara, calle Juan del Rey 6. Su sinopsis adelanta espacios conocidos para los salmantinos esbozados por un autor muy familiarizado con el panorama cultural charro como miembro del taller de escritura creativo de la Casa de las Conchas.

Acompañándote en la presentación estará Alfredo Pérez Berciano, también escritor. ¿Por qué le has elegido a él para hacer los honores?

Alfredo es un compañero del taller de escritura y hemos constituído, junto con otros siete escritores salmantinos, una asociación cultural para promover la literatura. Se llama Club Viernes 13.

¿Qué papel toma nuestra ciudad en ‘El año de la serpiente de fuego’?

La novela está ambientada en Salamanca, en el año 1977. Casi todas las tramas se desarrollan aquí. Se van a poder reconocer los escenarios. A la gente que ya la ha leído y está fuera le ha recordado a esos años paseando por la ciudad.

¿Cuánto de ficción y cuánto de real hay en la novela?

Es ficción, aunque aprovecho hechos y fechas que ocurrieron de verdad, como puede ser la convocatoria de las elecciones de 1977 o algún atentado, que sí que son reales. En ellos coloco a los personajes.

En tu anterior libro, 'Un claro en el bosque', ya tratabas el tema de la Guerra Civil, se centraba en la posguerra. Ahora vuelves al periodo predemocrático, aunque varias décadas más tarde. ¿Por qué te interesa este período?

Pues no lo sé, la gente me lo pregunta y no lo sé. Yo en ese momento, en el 77, tenía catorce años. No lo viví porque estaba en el instituto, pero mi hermana estudiaba en Salamanca y yo por medio de sus ojos vi ciertas cosas, viví ciertos ambientes. Porque me atrajo comencé a investigar cosas que ocurrieron en esa época.

Ese año me pareció lo suficientemente importante, en ese año pudo cambiar nuestra historia, tiramos hacia la democracia pero podríamos haber caído en otra dictadura. Y eso fue lo que más me atrajo, el haber estado ahí sin que la gente lo supiera, porque la gente no era muy consciente de ello. En un equilibrio difícil que tiró hacia delante.