Los vecinos de Bogajo dispondrán en un año de un centro social de servicios

Los vecinos de la localidad de Bogajo podrán disponer en un año de un centro social de servicios, proyecto cuyas obras acomete el Ayuntamiento y cuya tercera y última fase “esperamos terminarla la primavera próxima”, explica el alcalde del municipio, Javier de Castro, porque su objetivo es que sirva para complementar el programa ‘A gusto en casa’ puesto en Marcha por la Junta de Castilla y León en los municipios integrados en la Mancomunidad de Vitigudino.

Este proyecto se asienta sobre un inmueble de 480 metros cuadrados adquirido por el Ayuntamiento y que es anexo a la antigua casa del cura, también de propiedad municipal tras su adquisición al Obispado para acometer la construcción de una vivienda para el alquiler a través del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León.

En lo que respecta al futuro Centro Social, el proyecto tendrá un coste final estimado de unos 125.000 euros, un 20% más de lo inicialmente previsto debido al incremento del precio de los materiales que se ha producido este año. Su financiación ha sido posible con una parte de los Planes Provinciales y la aportación del Ayuntamiento.

Además de la prestación de servicios para complementar el programa ‘A gusto en casa’, el equipo de Gobierno municipal espera que sea un “lugar de encuentro para los vecinos, con lavandería y otros servicios. Estará abierto a todos los vecinos sin exclusión alguna”, señalaba el alcalde en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA.

En cuanto a la vivienda del programa Rehabitare, el proyecto ha supuesto una inversión de 55.000 euros, de los que 50.000 han sido financiados por la Junta de Castilla y León. La obra está prácticamente finalizada, “a falta de unos armarios empotrados”, asegura Javier de Castro. Su destino será el alquiler para disfrute de cualquier familia que desee asentarse en la localidad.

La austeridad en el gasto ejercida en los últimos años ha permitido acometer importantes mejoras en el mantenimiento der servicios públicos básicos, arreglo de caminos, calles, iluminación, etc., y permitirá en el futuro prestar servicios sociales. “Nos hemos volcado todos en el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras y cubrir servicios esenciales sin necesidad de subir los impuestos”, añaden. En el arreglo de caminos “hemos invertido 22.000 euros. También se han arreglado varas calles y aceras, el paseo hasta la ermita del Humilladero con alumbrado, los antiguos lavaderos… Y como pendiente, tenemos la Banda Ancha con fibra, que tienen de plazo 2023, y trabajamos en la permuta con la Junta de la carretera Cerralbo-Villavieja para que no pase por el casco urbano del pueblo”. Además, la parte de Planes Provinciales que no se ha empleado en el proyecto del Centro Social, “la emplearemos en mejorar el interior del ayuntamiento”.

Otra de las ocupaciones del equipo de Gobierno municipal, a partir de la próxima semana, será la organización de una Semana Cultural en el mes de agosto junto con la feria agroalimentaria, con el reto de que “todos los viernes tengamos algo que ofrecer”, añadía De Castro.

Regresan las fiestas de San Juan

Pero en estos momentos la principal preocupación del equipo de Gobierno es la organización de las fiestas patronales de San Juan, celebraciones que discurrirán entre el 23 y 26 de junio próximos, y en las que cobran un peso especial los festejos taurinos. “Serán recuperar lo perdido, dentro de unas limitaciones y siempre con mucho respeto, sin olvidar que el virus sigue estando ahí, por eso nos gustaría que todos disfrutemos de las fiestas pero con la precaución necesaria para no tener que lamentarnos después”.

Las fiestas de San Juan en Bogajo vuelven a lo que han sido en los últimos años, “llevamos dos meses y medio organizándolas para que todo salga bien, porque los festejos taurinos tienen una dificultad añadida a otros eventos”. Y es que los aficionados a los festejos populares están de enhorabuena: capea nocturna la noche de San Juan, encierro a caballo y clase práctica de alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca al día siguiente, y encierro urbano el domingo 26.

Respecto a espectáculos musicales hay que destacar las verbenas amenizadas por el trío Timanfaya, la orquesta Apolo y la actuación de copla de Soledad Luna, además de una disco móvil promovida por la Asociación Juvenil El Bogajuelo.

Otros eventos destacados serán el pregón de fiestas, este año a cargo de Laura Diego Meliveo, directora de las azucareras de Toro y La Bañeza y con raíces en la localidad de Bogajo, y la cena-parrillada para todos los vecinos esa misma noche del 24 de junio.

Por último, el alcalde y resto de la Corporación municipal invitan a los “vecinos y a todos los que nos visiten estos días, a que disfruten de las fiestas pero con precaución, porque para eso las hemos organizado. Se puede disfrutar de todo sin riesgo, solo hay que aplicar un poco de sentido común”, concluía.