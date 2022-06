27 aprobados y 31 suspensos en el 1º examen de la oposición de Oficial de 1ª de Oficios Varios

La primera prueba eliminatoria de la oposición convocada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para cubrir en su plantilla 3 plazas de Oficial de 1ª de Oficios Varios adscritas al Departamento de Instalaciones ha dejado únicamente 27 personas en liza, según el listado de notas dado a conocer a lo largo de la mañana del lunes por el Tribunal Calificador del proceso selectivo.

Como ya hemos publicado, a este proceso fueron admitidas un total de 76 personas, pero 18 de ellas no se presentaron al primero de los exámenes (que tuvo lugar el viernes 10), con lo cual quedaron automáticamente eliminadas. Mientras, entre los 58 presentados, se han registrado más suspensos que aprobados: 31 frente a 27.

Respecto a los 27 aprobados, han sacado como mínimo 15 puntos en las 60 preguntas tipo test de las que constaba el examen, 20 de ellas sobre la primera parte del temario (materias generales, como la Constitución), y las restantes 40 sobre la segunda (materias específicas, como materiales, herramientas, obras, seguridad e higiene, etc.). Cada respuesta acertada sumaba 0,5 puntos, mientras que las falladas restaban 0,1 puntos (las no contestadas no tenían puntuación).

Entre los aprobados, la nota más alta ha sido un 26,5, seguida de cerca por dos 26,4 (el máximo que se podían obtener eran 30 puntos). En lo que respecta a los suspensos, la nota más baja ha sido un 7,2, mientras que en el lado opuesto un par de aspirantes se han quedado a las puertas de aprobar al obtener una nota de 14,7. Como los exámenes se han corregido de forma anónima, a día de hoy todavía no se sabe qué nota ha obtenido cada aspirante.

Será el próximo miércoles 22, a las 14.00 horas, cuando en el salón de plenos del Ayuntamiento se casen los nombres de los aspirantes con sus respectivas notas. Los 27 aprobados afrontarán en una fecha todavía por determinar el segundo ejercicio del proceso selectivo, consistente en resolver por escrito un supuesto práctico relacionado con las materias del temario.