Recordados con una eucaristía los deportistas y amantes del deporte ya fallecidos

La misa de la tarde sabatina en la Iglesia de San Pedro-San Isidoro de Ciudad Rodrigo tuvo un componente especial, no sólo por tratarse de la víspera de la festividad del Corpus Christi, sino porque estuvo dedicada a los deportistas y amantes del deporte en general de Ciudad Rodrigo y su comarca ya fallecidos, tanto por culpa de la pandemia del coronavirus como por cualquier otro motivo (no se dieron nombres para no olvidarse de nadie).

La celebración, promovida por un grupo de antiguos deportistas, fue presidida por el párroco de San Pedro-San Isidoro, Ángel Martín Carballo, quién apuntó que él también había compartido momentos con algunos de los fallecidos, porque “a mí también me ha gustado hacer deporte”, aunque en la actualidad “me tengo que conformar con caminar”. Además de las palabras del párroco, se evocó a esos fallecidos –y a los impedidos- en la ronda de peticiones que llevó a cabo Juan Dávila.

Con esta eucaristía, el grupo de antiguos deportistas promotores de la misma han querido tener un “modesto recuerdo a todos aquellos que nunca volverán a pisar una pista para hacer lo que más amaban; a todos aquellos que nunca volverán a llenar las gradas de nuestros pabellones, que nunca volverán a gritar por sus colores”. A la celebración asistieron los concejales Ramón Sastre, Carmen Lorenzo y Jorge Labajo.