Agradable 'tarde coral' en el Teatro Nuevo con voces mirobrigenses, vitorianas y arroyanas

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo fue escenario en el tramo final de la tarde del sábado de un encuentro de corales, originalmente pensado para el año 2020, pero que ha tenido que retrasarse hasta este momento por la pandemia. Este encuentro contó con tres agrupaciones: la Coral Mirobrigense Dámaso Ledesma (promotora del encuentro), la Coral Canta Cantorum de Vitoria y la Coral Támbara de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

La cita en el Teatro fue abierta por la Coral anfitriona, que interpretó las piezas Ojos de España, Zorongo y Canción de Ronda. A continuación, fue turno para las voces llegadas de Vitoria, con las piezas Mendirik mendi, Kuku, Con amores la mi madre, Del solar alavés, I Want to be ready, Ah Irish blessing, Durme, durme (para la cual contaron con la colaboración al piano de Manuel José Gutiérrez) y una pieza africana que no tenían inicialmente prevista y que además de cantar, bailaron.

El encuentro siguió con la Coral Támbara, que ofreció al público congregado en el Teatro Te digo adiós amor y no estoy triste, Canciones de cuna, Zamba de mi esperanza, Cantares, Esta tierra, Viento del norte y El abanico. Para culminar esta agradable ‘tarde coral’, como resaltó una de las protagonistas, las agrupaciones se unieron para interpretar las piezas Canticorum Iubilo, O voso Galo comadre y Cantata 147 Jesus bleibet mine froide.

Continuando con este tipo de citas, el mismo Teatro Nuevo albergará el domingo 3 de julio, a las 12.45 horas, un Concierto Hispanoluso de Corales, en el cual junto a la Coral Dámaso Ledesma actuará la Coral Vía Voz procedente de Lisboa.