"Recuperamos las fiestas de San Juan con todo su sabor, con toda su tradición"

En el Saluda de la Corporación municipal del libro de fiestas se afirma que "Hinojosa de Duero recupera sus fiestas patronales de San Juan Bautista 2022 con todo su sabor, con toda su tradición, con toda su fuerza".

Pues sí. Vuelve San Juan con todo su sabor tradicional, con toda la tradición que conlleva y con todos los actos de siempre. Es decir, recuperamos encierros, recuperamos capeas, novilladas, el baile de la bandera, recuperamos los mayordomos... recuperamos lo que eran las fiestas de San Juan en todo su esplendor. Esperemos que todo vuelva a salir igual de bien que antes, que vuelva a hacer disfrutar a los vecinos y a los que nos visitan, que es de lo que se trata.

Los espectáculos taurinos vuelven a tener un protagonismo destacado en el programa de fiestas. ¿Qué es lo más destacable?

Además de los encierros, capeas, una novillada y un festival taurino, este año, como novedad, hay dos toros de cajón, uno el jueves día 23 y otro el sábado día 25.

Por otra parte, también tienen un protagonismo descatado los Mayordomos de este año, la Peña Los Coyotes, que ya han sido mayordomos en dos ocasiones anteriores. Es una peña que desde hace muchos años vienen animando las fiestas de Hinojosa y a raíz de ellos y de algún otro grupo el aúge de las peñas ha sido importante en Hinojosa. Los Coyotes, además de dar el pregón, patrocinan la charanga del apartado de la corrida, ofrecerán sangría en la concentración de peñas, desayuno con huevos y farinato la mañana de San Juan y una charlotada el día de San Juanito. Es una peña que se involucra muchísimo en las fiestas.

Otro apartado descatable del programa de fiestas sería el musical, con tres verbenas. ¿Hay alguna novedad?

En estas fiestas recuperamos la parte musical como las verbenas y charangas, además del Baile del vermut del sábado día 25, una tradición, la del baile vermut, es importante, creo que somos los únicos que lo mantenemos.

También hay novedades en este apartado. El miércoles 22, dos establecimientos de hostelería han organizado la actuación de dos dj's para animar la noche de vísperas. También a iniciativa de dos locales de hostelería, los días 23 y 24 una charanga animará la fiesta.

Esperamos que las fiestas salgan bien, que todo el mundo se divierta de forma responsable. En Hinojosa todo el mundo es bien acogido. Como todos sabemos: 'Hinojosa es otra cosa".

Después de las fiestas, ¿Qué otras actividades tiene previstas el Ayuntamiento de Hinojosa para este verano?

Después del buen resultado de la feria internacional del Queso, este año hemos decidido organizar otra feria, la Primera Feria Agroalimentaria Transfronteriza, programada para el día 30 de julio. Además retomaremos la fiesta de 'El Feudal', que celebraremos en agosto, en una fecha aún por determinar. Con esto Hinojosa pasa a tener cuatro ferias en este año. Es un intento más de reactivar la economía local, el comercio, la industria, la hostelería, y de darle una nueva oportunidad a los artesanos que se acercan a estas ferias, intentar mover un poco la economia de la población de esta zona, de la comarca.

¿Le preocupa la despoblación de esta comarca?

Hinojosa el año pasado no ha perdido apenas población. Pero está claro que la despoblación en el medio rural es galopante. Y está claro que las administraciones, la Junta de Castilla y León y el Gobierno Central, tienen que invertir en proyectos que generen puestos de trabajo, tienen que invertir en proyectos descentralizados de las capitales y las ciudades, pero proyectos que sean productivos, que creen puestos de trabajo. Todo lo demás es aire.

¿Se está notando la llegada de turistas a la comarca del Abadengo, a raíz de la puesta en marcha del Camino de Hierro?

El turismo está bien en el sentido de que se ha notado un aumento de visitantes a raíz de que la comarca se conoce más, a raíz de Camino de Hierro, a raíz de la asociación Turismo Arribes Sur, a raíz de la promoción que se hace en muchos sitios de lo que es el Abadengo, Arribes en general y la comarca de Vitigudino. La llegada de turistas repercute en la creación y en la reapertura de algún hostal, de casas rurales, algún hotel. Y en el tema de restauración y la hostelería en general.

Pero dicho esto, no se está explotando en condiciones toda la potencialidad de Camino de Hierro, con la puesta en funcionamiento, primero, de biclonetas y un trenecito turístico. En segundo lugar, con un proyecto serio y con ganas de continuar con la rehabilitación de la línea férrea, al menos, en una primera fase hasta Lumbrales. Y también es necesaria una mejora importante de lo que son las infraestructuras viarias, las carreteras de esta zona dejan bastante que desear todavía. En la comunicación entre Arribes, la parte norte y la parte sur, hay unas carreteras de la época de los romanos. La Junta, por su parte, no mejora los accesos al muelle de Vega Terrón, después de haber expropiado y pagado los terrenos hace años. También falta la colaboración con Portugal, que cada día hay menos.

¿Qué otros factores echa en falta en el ámbito del turismo?

Seguimos teniendo pendiente, en el tema de turismo, una negociación y puesta en valor de la comarca para los cruceros que vienen de Oporto. Es un tema que parece cansino, pero que está ahí. Con la cantidad de miles de turistas que están empezando a llegar de nuevo, después de la pandemia, con el ritmo y la cantidad de antes, y la Diputación y la Junta siguen sin enterarse de lo que hay.

Por último, hay un tema de actualidad en la comarca del Abadengo: la precaria situación por la que atraviesa la atención sanitaria en esta zona de salud, con la reducción de sanitarios y la suspensión de consultas. ¿Qué opina de este asunto?

Tenemos un problema sanitario creado por un problema político. Ese problema político se llama Partido Popular. Dicho esto, tienen que solucionarlo, si es que son capaces. Los vecinos están muy preocupados. Después de la masiva manifestación reivindicativa de los vecinos del Abadengo el día 4 de junio, seguimos sin novedad. Desde la gerencia no está previsto nada, no se ha solucionado nada, no se ha tomado ninguna medida para solucionar nada. También es verdad que los afectados tenemos que seguir tomando iniciativas, otras medidas.