Primeros pasos para la modificación de resolución de nuevas normas para el Polígono Industrial de Sancti Spíritus

Sancti Spíritus físicamente no ha cambiado mucho en la última década, no porque no se haya actuado, sino porque hay muchas obras que no se ven a simple vista. La mayor intervención ha sido bajo tierra, saneando el alcantarillado y sobre todo el abastecimiento de agua. “Supimos aprovechar el Plan E del año 2009 para renovar toda la captación de agua desde la toma hasta el depósito; hubo también una importante mejora en el interior de los depósitos de agua”, apunta el alcalde.

En la actualidad si existe un problema de agua en una parte del abastecimiento, se puede cerrar y no afecta a toda la población durante el arreglo, actuaciones que no se ven a simple vista pero que mejoran el día a día de los vecinos.

Se han llevado a cabo otras obras que a la primera panorámica puedan llamar más la atención, como la construcción de un paseo en el camino de Retortillo de algo más de medio kilómetro, con una subvención de la Junta de Castilla y León de 20.000 euros.

La Plaza Mayor y la fachada del Ayuntamiento sufrieron una gran mejora, “muy criticada por algunos” apunta Bienvenido, pero el resultado final les ha quitado la razón, ha quedado espacio para hacer verbenas, actos culturares y, una zona de terrazas que beneficia a la hostelería y otros comercios de alrededor; creándose un ambiente de vida en pleno corazón de la localidad, “cosa que antes era imposible por los jardines elevados que existían y que se comían todo el espacio”, especifica el primer edil.

Proyectos de futuro:

Una intervención en el exterior de las piscinas es ya necesaria, adaptando el espacio para el aparcamiento y darle una imagen más acorde con las magníficas instalaciones que tiene el interior.

La cubierta del nuevo frontón será una realidad en breve al licitar ya las obras la Diputación retrasadas por la subida de precios de material.

Actualmente se está trabajando en un proyecto dentro del convenio Junta Diputación y Ayuntamiento sobre la depuradora de aguas residuales, que se llevará a pleno tras las fiestas del Corpus.

“Una residencia de ancianos también es necesaria ya en nuestro ámbito, que evitaría el desplazamiento de nuestros mayores y sus familiares a otras localidades cercanas".

“Tenemos la suerte de estar cerca de poblaciones que tienen ese servicio como Ciudad Rodrigo y Martín de Yeltes; pero eso no quiere decir que nuestro equipo de gobierno no lo tenga en mente. Existen varias trabas, como la ubicación, o la falta de terrenos urbanizables, así como la inversión desmesurada para las endebles arcas municipales” matiza Garduño.

Hace ya muchos años, el Ayuntamiento gastó un dinero en un proyecto para la urbanización de terrenos que han quedado en el olvido.

Según el alcalde, en un futuro ya presente hay que modificar las normas urbanísticas, pues ya ha habido empresas interesadas en la construcción de viviendas en nuestra localidad, será uno de los temas a tratar en años venideros.

Polígono Industrial:

Cuando el Polígono actual se construyó con el anterior equipo de gobierno a principios de los 90, se hizo con las normas urbanísticas actuales en aquel momento que no son compatibles con un Polígono industrial de hoy en día. “Fue una corta y pega de normas que no tienen ninguna lógica; de hecho, es lo que está impidiendo que se desarrolle con normalidad esa zona industrial” apunta el primer edil.

Las normas actuales chocan con muchas de las actividades que pueda desarrollar una empresa que quiera instalarse, ya no solo por la actividad, sino por la cantidad de espacio al que se limitó en su momento.

Una situación que está a punto de solucionarse al estar concedida una subvención por parte de la Diputación de Salamanca de 25.000 euros para la modificación y nueva redacción de las normas urbanísticas del Polígono. Con lo cual en poco tiempo toda empresa de cualquier actividad podrá optar por la compra de una parcela, (en la actualidad están diseñadas para industria).

Sin duda este importante paso tras el minucioso trabajo de la corporación santeña dará un nuevo impulso al Polígono Industrial, abriendo abanico a la instalación de empresas de diversa actividad.

Fiestas el Corpus Christi

La programación festiva que tiene como germen la celebración religiosa del Corpus Christi vendrá cargada de actividades musicales, taurinas y tradicionales, sin dejar de lado por supuesto la exaltación del Santísimo. Una programación que sigue la estructura de años anteriores y que empalmará con la festividad de San Juan.

Las actividades comenzaron el jueves día 16 con un homenaje a los mayores de 90 años y a los nacidos durante los últimos 12 meses junto a un reconocimiento público al personal de seguridad, sanitario y trabajadores del Ayuntamiento que aportaron mucho más que su trabajo durante los días más duros de pandemia.

El viernes día 17 de junio los más pequeños del lugar tendrán en la zona del caño un parque infantil para divertirse.

A las 23:30h. se procederá a la colocación de banderas en la Plaza Mayor, un acto que se convertirá en festivo al estar amenizado por la charanga El Bombazo. Seguidamente, tendrá lugar el Chupinazo que dará paso a la verbena a cargo de Interpeñas.

La jornada del sábado día 18 de junio estará protagonizada por actos taurinos, comenzando a las 10:30h de la mañana en la puerta de la Iglesia vieja con el reparto de aguardiente y perrunillas para los asistentes al encierro a caballo, que se llevará a cabo por el cauce del arroyo del Sotillo, este año sin agua en su cauce.

Por la tarde alas 19h. la plaza portátil acogerá un festival taurino sin picadores para los matadores José Carlos Venegas, Alberto Durán y Fran Benito, este último alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

A las doce de la noche, una capea nocturna dará paso a la Macro discoteca “La tribu” en la zona del caño, donde la juventud tiene instaladas sus peñas.

El domingo días 19 de junio tendrá lugar la misa solemne en la que se venerará la Custodia que porta el Cuerpo de Cristo.

Por la tarde a las 17:00h. un pasacalles a modo de Batucada organizada por la Asociación Juvenil “La Santeña” conducirá a sus acompañantes de nuevo a la plaza portátil para disfrutar de un nuevo espectáculo taurino, donde los matadores Álvaro de la Calle, Esaú Fernández y el aspirante a torero Cristiano Torres se enfrentarán a ganado de la finca El Sierro ( Castraz).

Por la noche a las 23:00h. una jornada cultural con música de la mano del grupo Malajota Folk en el centro de cultura cerrará la jornada dominical.

EL comienzo de semana para los santeños será festivo para algunos, pues el lunes día 20 un nuevo encierro a caballo con aguardiente y perrunillas llenará de colorido y alboroto como es de costumbre la zona del regato El Sotillo. Cabe destacar que, durante los encierros a caballo, habrá una degustación de probadilla para todos los aficionados a este tipo de eventos.

Por la tarde, se celebrará una capea tradicional en la plaza portátil con un toro, un novillo y vaquillas amenizada en todo momento por la charanga EL Bombazo.

La noche estará amenizada por la orquesta mirobrigense SMS en la zona del caño.

La jornada del martes por la mañana y primera hora de la tarde, está pensada para los pequeños de la casa; un encierro infantil con carretones les instruirá para cuando sean mayores correr los encierros de verdad, y por la tarde se relajarán en un parque infantil en el pabellón municipal para el resguardo del calor.

La tarde, en la zona del río y casetas habrá una capea que dará paso por la noche a las 11:00h a un espectáculo de copla y canción española a cargo de Laura Cerdeño en el Centro Cultural.

Para los que le quedaron ganas de fiesta, y no tuvieron suficiente con el Corpus, el Ayuntamiento empalmará con la festividad de San Juan, programando para su víspera a las doce de la noche en la puerta de la Iglesia vieja una hoguera con charanga, que anunciará el solsticio de verano y los santeños podrán purificar y quemar lo viejo y lo malo con el fin de dejar paso a nuevas oportunidades y deseos para el resto del año.

La programación festiva culminará la jornada sabatina del día 25 de junio, con una paella en la zona de las Encinas a la hora de comer y una parrillada de carne para la merienda cena en el mismo lugar.