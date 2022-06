Presentado el proyecto de reforma de la Plaza del Campo de Carniceros

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presentó en la mañana del jueves el proyecto de reforma de la Plaza del Campo de Carniceros, una de las obras que aparecía recogidas en el Presupuesto Municipal para 2022. Este proyecto, para el que hay disponibles 276.000€, íntegramente de fondos municipales, incluye la reforma de la propia Plaza, de las dos calles adyacentes, y si llega el dinero, del tramo que une esta Plaza con la calle San Juan.

En lo que respecta a la Plaza del Campo de Carniceros en sí, se le quiere “dar vida”, según indicó el alcalde Marcos Iglesias, porque “esta no es una plaza muy cómoda, tiene empedrado antiguo y no tiene condiciones de accesibilidad, por lo que estas plazas no se disfrutan”. Así, uno de los ejes del proyecto es, teniendo en cuenta que la Plaza está en desnivel, crear dos alturas, con accesibilidad para personas con discapacidad.

El elemento central de la nueva Plaza será una fuente (porque “el agua es vida, sinónimo de tranquilidad”, en palabras de Marcos Iglesias), en la cual quedará integrada la escultura de la Rosa de Thebas que hay en el espacio. En torno a la fuente, habrá una serie de terrizos, para que “no sea muy rupturista y que sea para todo tipo de personas”. Asimismo, se va a dotar a la Plaza de nuevos bancos, mientras que en lo que respecta al arbolado, se va a mantener, siendo el objetivo que sea “una plaza más verde, que gane más espacio la naturaleza”.

En lo referente a las dos calles adyacentes a la Plazuela, tendrán el estilo habitual de las vías reformadas del centro histórico, con adoquines como calzada y losetas de granito como acera. Por debajo de la superficie, se meterán todas las canalizaciones necesarias (gas, telecomunicaciones, etc.). Según el delegado de Obras, Ramón Sastre, la reforma de la Plaza “era una necesidad ya”, e intentarán alcanzar la calle San Juan si llega el dinero.

Por su parte, Beatriz Jorge Carpio, en su calidad de delegada de Patrimonio, expresó que es una intervención “más que necesaria a nivel patrimonial, porque son muchos grupos los que acceden a la ciudad por aquí debido a las vistas”. Con el cambio, la Plaza “va a ser más funcional, para que los vecinos le den un poco más de vida, porque está zona está demás de tranquila de lo que nos gustaría”.

Marcos Iglesias señaló que “tenemos que ir haciendo inversiones en el centro histórico para que no se venga abajo”, considerando en torno a las plazas que hay que darles “una configuración, para que sean más habitables y las personas puedan estar en las mismas”. Esta reforma de la Plaza del Campo de Carniceros será ejecutada directamente por el Ayuntamiento.