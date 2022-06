Los más peques de la Escuela de Música, junto a los de flauta y coro, muestran lo aprendido este curso

Un amplio número de alumnos de la Escuela Municipal de Música Juan Esquivel de Barahona de Ciudad Rodrigo se subieron en la tarde del jueves a las tablas del Teatro Nuevo Fernando Arrabal para mostrar a sus familiares más cercanos todo lo que han aprendido a lo largo de este curso 2021/2022 que tocará definitivamente a su fin la próxima semana.

Por un lado, el evento incluyó la audición de Música y Movimiento, las enseñanzas a las que asisten los alumnos más pequeños. Estas enseñanzas constan de 4 cursos, cantando y bailando en la tarde del jueves en el Teatro alumnos de tres de ellas: los de Iniciación Musical I, que ofrecieron Marchas de las cinco vocales y la canción de los Fruitis; los de Iniciación Musical II, que interpretaron la canción de la muralla y La Pantera Rosa; y los de Formación Básica I, que pusieron en escena Can Can de Offenbach y Campanero.

Por otro lado, actuaron los alumnos de colectivas de Flauta travesera, que se fueron alternando para ofrecer un total de cinco piezas: Obertura de Guillermo Tell de Rossini; Lux aeterna del álbum Requiem for a dream de Clint Mansell; Forrest Gump, de Alan Silvestri; Canon de Pachelbel; y la popular Marcha Radetzky de Johann Strauss. Para el Canon de Pachelbel, los alumnos de flauta travesera contaron con una alumna de chelo, María.

Por último, salieron al escenario los alumnos de Coro, para cantar cuatro canciones: Oh, when the saints; Doeba (canon en swing); Libertad, de Nil Moliner; y Arcade, de Duncan Laurence.