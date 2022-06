Peli ve "cerca" su renovación con el Guijuelo: el club y el jugador quieren seguir juntos

Alberto Rodríguez, más conocido como 'Peli', ha contado a SALAMANCArtv AL DÍA que ve "cerca" su renovación con el Guijuelo después de que ambas partes tengan interés en seguir ligadas de cara a la próxima temporada.

Ascenso: "El sabor de boca que me deja es muy bueno. Hemos competido mucho y sabíamos que iba a costar. Éramos un equipo formado prácticamente desde 0 y luego también nos tocó competir en la Copa Federación. Esa época fue de mucho agotamiento al jugar varias veces en la misma semana. El año es excelente".

Vacaciones: "Estoy bien (bromea). Nunca había tenido tanto tiempo de vacaciones, aunque estoy preparando los exámenes de la carrera. Acabo de volver de viaje con mi chica de Mallorca y en breve nos iremos otra vez. No viene mal para recuperar".

Futuro: "Tengo oferta de renovación del Guijuelo, pero estos temas los lleva mi padre para que yo no tenga que desgastarme. Él tiene más experiencia porque en su día fue director deportivo. El interés existe por ambas partes y creo que he aportado bastante. Sí la veo cerca (la continuidad), aunque estoy un poco desconectado. Me dijeron que contaban conmigo y mi intención es seguir allí".

Segunda RFEF: "He notado mucho que algunos campos no estaban nada bien. No había manera de disfrutar del fútbol en hierba natural. Estaba deseando que hubiera partido en el Municipal (ríe). Espero que el año que viene todo mejore y haya un mejor trato de balón de los rivales. Creo que el nivel será más alto por lo que me han dicho".

Plantilla: "Jugamos contra varios equipos de Segunda Federación y les ganamos a todos menos al Córdoba. Habría que hacer el grupo más largo para que no hubiera jugadores actuando fuera de posición como el caso de Piojo. Hay gente con experiencia y Garban puede ocupar bien el puesto de Giráldez.".