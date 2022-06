“Lo peor de estos dos años ha sido el estar y no estar”

Juan y Felipe Alonso Sánchez son hermanos y los mayordomos del Santísimo de este 2022, un cargo que se les resiste a representar desde que en marzo de 2020 se declarase el estado de alarma como consecuencia de la pandemia. Desde que tomaran las varas de mayordomos en julio de 2019, su ilusión ha sido servir al Santísimo, una ilusión que ha ido incluso creciendo ante la adversidad. Podría decirse que son los mayordomos de la pandemia, un hecho insólito en la historia de la Cofradía Sacramental ‘Villa de Vitigudino’ y que ha tenido a Juan y a Felipe Alonso como protagonistas.

¿Cómo han vivido esta ‘anomalía’ de permanecer tres años como mayordomos del Santísimo?

(Risas) Pues la hemos vivido en espera, dos años esperando y este por fin creo que vamos a conseguir ser mayordomos del Corpus del todo.

¿Esperar tanto tiempo desde que tomaron la decisión hace que hayan perdido la ilusión o tengan incluso más de empuñar las varas?

Perdida la ilusión nunca, más bien todo lo contrario. Cuando veíamos que al final no podía ser nos entraban más ganas e ilusión por vivirlo.

¿Qué ha sido lo peor de estos dos años como mayordomos?

La impotencia de no poder hacer nada, un estar y no estar. Veníamos, hacíamos la minerva el domingo que correspondía y sin sacar el palio en la iglesia ni nada. Y a partir del día de Santiago del año pasado, en lugar de ejercer como mayordomos el domingo que toca de cada mes, ha sido la Cofradía la que ha nombrado los mayordomos hasta el mes de abril. En mayo entraban nuestras mujeres como mayordomas en la minerva, siendo la primera vez que lo hacían dos mujeres.

¿Tienen ya sucesores en el cargo?

De momento no. En lugar de haber ingresos en la Cofradía lo que hay son bajas, y es algo que nosotros recomendamos vivir a aquellas personas que sientan la fe, aunque cada vez es más difícil encontrar gente joven con esos valores. La fe va por otro camino. De momento no ha entrado nadie, lo que no quiere decir que mañana surja alguien.

¿Es difícil ser mayordomos?

Difícil no es, no hay prácticamente ninguna obligación, ni siquiera asistir a las minervas, que es una al mes, el tercer domingo. Con que vayas el día del Santísimo es suficiente. Se debe asistir a las minervas, pero no es obligatorio. Tienen más obligaciones los mayordomos de la Virgen del Socorro que del Santísimo, sin embargo para la Virgen hay cola sin saber muy bien por qué.