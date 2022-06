La mesa de ganaderos salmantinos apoya el cambio de política de la Consejería de Agricultura sobre la tuberculosis bovina

Señalan que todas las asociaciones y organizaciones agrarias salmantinas presentes en la mesa “respetan la acción veterinaria y comprenden que el objetivo es la erradicación de la tuberculosis, pero no a corto plazo”

El colectivo de ganaderos de Salamanca que engloba asociaciones, organizaciones agrarias, cooperativas, alcaldes de las zonas afectadas por tuberculosis, entre otros, quiere hacer público “todo el apoyo y dar un voto de confianza” al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, respecto a la nueva política del Gobierno autonómico en relación con la tuberculosis bovina.

La mesa de ganaderos salmantinos recuerda que en su primera aparición en Salamanca, el 13 de mayo, Dueñas afirmó que su “objetivo a corto plazo no era erradicar tuberculosis bovina, sino controlarla, teniendo en cuenta la casuística de una zona, como la de Salamanca, que reúne el mayor número de ganado vacuno de toda España”.

Ante estas declaraciones del consejero, el colectivo tiene “esperanzas de que se implanten medidas de flexibilización para un sector ahogado por la huella que deja la fauna salvaje, propagadora de la enfermedad en el bovino, y por los altos precios en los insumos, entre otros muchos aspectos como los controles sanitarios”. A este respecto, añaden que “los ganaderos somos los primeros interesados en que nuestras vacas no estén enfermas, ya que perderíamos más dinero; pero no resistimos las medidas tan estrictas que nos imponen. No puede ser que, en una provincia como la de Salamanca, donde es especialmente ganadera y en extensivo, se exija lo mismo, que en una provincia donde a duras penas se encuentra una vaca en el campo”.

Por ello, los ganaderos de Salamanca, las cuatro organizaciones agrarias (ASAJA, UPA, COAG y UCCL), representantes de los alcaldes y asociaciones como Ternera Charra, Federación Española de Criadores de Limusín, Asociación de Criadores de Limusín de Castilla y León, Asociación Blonda de Aquitania de Castilla y León, Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Charolesa de España, Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Charolesa, Asociación Raza Morucha, Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia (R), Asociación de Ganaderías de Lidia (A), UGAVAN, Asociación 19 de Abril y Cooperativa Sierra de Béjar; todos ellos, piden “que se respalde el desarrollo de la actividad ganadero, que se facilite una burocracia más simple y con el menor perjuicio económico para el ganadero”.

Por otro lado, quieren señalar que “todas las asociaciones y organizaciones agrarias de la provincia de Salamanca, anteriormente citadas, respetan la acción veterinaria y comprenden que el objetivo es la erradicación de la tuberculosis, pero no a corto plazo; por lo que no hay que asfixiar al productor. Y puesto que el fin no justifica los medios, hay que encontrar un balance entre una buena sanidad y un manejo asequible para el ganadero”, señalan. Por ello, esperan reunirse con Gerardo Dueñas, para trabajar juntos “por el bien de todos los sectores”.