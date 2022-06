Villarino recupera su intrahistoria más oculta por la noche de San Juan

Villarino recupera sus historias de brujas tras la pandemia con una representación en la noche de San Juan. De este modo, los vecinos de esta localidad de Las Arribes del Duero volverán a sumergirse en su intrahistoria menos conocida como parte de su cultura tradicional y al mismo tiempo singular. La investigación realizada por el profesor de Biología de la Usal, José Antonio González, sobre las leyendas e historias de brujas en la localidad, fue el detonante hace cinco años para sacar a la luz una parte del pasado más oculto y que se ha trasmitido de viva voz de generación en generación hasta la actualidad.

A lo inexplicado en algún momento por la ciencia, hechos casuales, infortunio, desgracias, suerte, a todo lo incomprendido, el hombre siempre buscó darle un sentido, así que ante su desconocimiento no le quedaba otra opción que recurrir a la magia, a argumentos sobrenaturales atribuidos a personas extrañas, santos y brujas, dependiendo de si lo acontecido era bueno o malo; si lo sucedido era bueno para él y los suyos sería cosa Dios o de cualquier santo, mientras que si era malo, sería obra de Satán o de cualquiera de sus demonios.

De este modo se fueron construyendo sociedades, especialmente en la Edad Media, donde el miedo a través de la religión fue la principal arma para mantener al pueblo bajo el dominio feudal.

Reminiscencias de aquel oscuro pasado se ha venido conservando entre los habitantes de lugares con escasa influencia del exterior o en aquellos en los que sucesos acaecidos a lo largo de su historia enraizaron aún más las creencias de los antiguos del lugar por ser hechos inexplicados o atribuidos con anterioridad a esas 'fuerzas del mal'.

Villarino de los Aires ha sido uno de esos pueblos en los que la 'cultura de brujas' se ha mantenido generación tras generación casi hasta nuestros días. Una de las leyendas más conocida sobre esta circunstancia se refiere al molino del regato de Zarapayas, lugar al que se le atribuyen aquelarres de brujas las noches de San Juan, pues "en Zarapayas las brujas atraviesan los zarzales y pasan bajo los nogales" antes de pasarse entre ellas a algún bebé cantando: "Tómalo payá, tráelo pacá'.

Esta leyenda tendría su explicación en la muerte de dos niños en el molino en algún momento de la historia, lo que vendría a justificar lo 'endemoniado' del lugar para infringir temor a los niños y evitar así que se acercaran al molino de Zarapayas.

Era común hasta no hace muchos años, que el corretear de los rapaces por sus calles en algún momento se convirtiera en temor cuando aparecía cierta mujer de 'pelos blancos', que -por supuesto- nada tenía de bruja, más bien todo lo contrario, pero por si acaso aquellos cabellos plateados no pertenecían al mundo de los normales, los muchachos cruzaban sus dedos cuando por delante de ella pasaban. El objetivo no era otro que evitar el mal de ojo, pues no se sabe muy bien por qué la casualidad y la mala suerte se cebaban con el que no había hecho caso de los que 'sabían de brujas'. Bien con alguna de las manos a sus espaldas o metida en los bolsillos, los dedos de los muchachos se cruzaban ante el paso por delante de la mujer para evitar males mayores.

Tal cual, y es que las leyendas de brujas estaban siempre presentes en las casas.

Teatralización la noche del 11 de junio

Así pues, la compañía del Niño Lápiz protagonizará una representación que tendrá a las brujas como principales protagonistas. Esta escenificación, promovida por la Asociación de Mujeres María la Mayor, y en la que colabora el Ayuntamiento villarinense, tendrá lugar el próximo sábado, 11 de junio, a partir de las 22.30 horas en la Plaza Mayor del Municipio.

Finalizada la representación tendrá lugar la tradicional hoguera de San Juan con retamas de senserina y cañas para aromatizar y purificar el aire bajo el cielo de Villarino. Además, el público asistente podrá degustar los productos típicos de esta noche en un convite.