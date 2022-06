Dan Ojog tiene una oferta para seguir en el Guijuelo. El club y el central moldavo cuentan con buena sintonía para continuar ligados en una ilusionante campaña en la cuarta división del fútbol español, aunque habrá que esperar para conocer si finalmente se cierra la operación.

Parón: "El que termianase primero la Liga ya sabía que iba a tener muchas vacaciones. No podemos estar tanto tiempo parados y hay que seguir trabajando para no perder la forma".

Sabor del ascenso: "La gente puede pensar que es fácil arrasar como lo hemos hecho, pero no lo es. Hay mucho trabajo y sacrificio detrás. Es mérito del cuerpo técnico, los jugadores y la directiva. Hemos devuelto al club a la categoría mínima en la que debe estar".

Segunda RFEF: "Tiene que ser otro año bonito para el Guijuelo y así pienso que va a serlo".

Lesiones: "Me he ido encontrando bien. Acabé jugando todo lo que pude y estoy agradecido a los que me han ayudado a recuperarme. No es nada fácil ir a campos que son físicos y de muchos balones parados o aéreos".

Cambio de césped en el Municipal: "Viene bien al club un cambio de campo porque estaba desgastado y puede prevenir lesiones. Con la plantilla hay que mantener una base del año pasado para poder cumplir objetivos. Soy una persona muy exigente con todo el mundo".

Oferta para renovar: "Tengo una propuesta de renovación. Estamos mirando cosas del contrato. Todavía no hemos cerrado el acuerdo, pero trabajamos en ello. ¿Cerca? El fútbol ya sabemos que puede cambiar de un momento a otro, aunque estamos en contacto día a día con el Guijuelo para llegar a un acuerdo para la próxima temporada".