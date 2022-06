Buenas sensaciones tras los primeros exámenes entre los 78 alumnos que afrontan la Selectividad

Desde primera hora de la mañana del miércoles está en marcha en toda Castilla y León la convocatoria de junio de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la Selectividad de toda la vida, que en la comarca mirobrigense tiene como escenario un año más las aulas del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, donde un total de 78 alumnos (dos más que en junio de 2021) van a intentar conseguir la mejor nota posible para entrar en la carrera que desean.

Esta EBAU 2022 tiene como principal novedad que ha dejado atrás la pandemia del coronavirus: los alumnos están pudiendo realizar estos trascendentales exámenes sin mascarilla (obviamente quién quiera puede llevarla); se ha vuelto a realizar el primer llamamiento a los alumnos al estilo clásico, es decir, dentro del IES, y no a sus puertas como en los dos años anteriores para mantener la distancia de seguridad; y no hizo falta que los alumnos acudiesen con tanta antelación, ya que no tenían que firmar una declaración responsable.

De los 78 alumnos que van a realizar la Selectividad al completo (habrá algunos más, como 3 del IES Tierra, que sólo acudirán a la parte específica para subir la nota conseguida en convocatorias anteriores), 3 de ellos tienen lo que se denomina necesidades educativas especiales, por lo que están realizando los exámenes en un lugar independiente, con el apoyo de dos profesionales, y con más tiempo para contestar las preguntas.

En lo que respecta a los otros 75 alumnos (33 del IES Tierra, 23 del IES Fray Diego, 16 del IES Tierras del Abadengo de Lumbrales y 3 del Seminario Diocesano San Cayetano), están repartidos por las aulas de Bachillerato del IES Tierra, comenzando la EBAU como marca la tradición con el examen de Lengua Castellana y Literatura II.

El examen de Lengua Castellana y Literatura

Pese a que como decíamos se ha dejado atrás la pandemia, los exámenes mantienen la estructura de los dos años anteriores, teniendo así los alumnos más posibilidades de escoger qué responder. En este sentido, en el examen de Lengua Castellana y Literatura no hubo que elegir entre dos opciones completas de examen, sino ir combinando ejercicios, empezando por escoger para la parte de Análisis y Comentario de Texto entre dos artículos de opinión.

Por un lado, se proponía un artículo de Rosa Montero sobre el bullying, titulado Porque lo permitimos, que fue publicado el pasado 21 de noviembre en El País Semanal (se puede leer aquí: https://elpais.com/eps/2021-11-21/porque-lo-permitimos.html). Y por otro lado, se proponía un artículo de Najat El Hachmi sobre la reducción de las horas de filosofía en Secundaria, titulado ¿Quién quiere pensar?, que fue publicado por el diario El País el 18 de febrero (https://elpais.com/opinion/2022-02-18/quien-quiere-pensar.html).

Independientemente del texto escogido, en la parte de Lengua Castellana se pudo escoger la frase a analizar sintácticamente (de entre 2 propuestas, 1 de cada texto) y las 2 palabras a analizar morfológicamente (de entre 4 propuestas, 2 de cada texto). Por último, en la parte de Literatura había hasta 3 temas para escoger 1. Fueron La poesía desde “los novísimos” a la actualidad; La poesía a principios de siglo. Modernismo y Generación del 98. Rubén Darío y Antonio Machado; y El teatro a principios de siglo. Ramón María del Valle Inclán y Federico García Lorca.

El examen de Historia de España

Tras un parón, fue turno en la segunda parte de la mañana del miércoles para el examen de Historia de España, con un total de 12 cuestiones distribuidas en 5 apartados (en algunos había 2 cuestiones y en el resto 3), teniendo los alumnos dos posibilidades: o escoger una cuestión de cada apartado; o bien escoger 2 de un apartado y las tres restantes de tres apartados distintos.

En el apartado A, se proponía resumir las características de la monarquía visigoda y explicar por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza; y describir la evolución política de Al Andalus; mientras que en el apartado B había que explicar las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492; y explicar las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los bandos en conflicto.

En el apartado C, con tres cuestiones, se proponía responder a 4 de 5 términos históricos propuestos (Motín de Aranjuez, Convenio de Vergara, Anarquismo, Desamortización y Peseta); comentar las características esenciales de la Constitución de 1812; y describir la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.

En el apartado D, también con 3 cuestiones, había que ordenar de mayor a menor antigüedad, y definir dos de ellos, los siguientes cuatro hechos: Desastre de Annual, Pacto de San Sebastián, Bombardeo de Guernica y Semana Trágica de Barcelona; analizar la crisis general de 1917 (sus causas, manifestaciones y consecuencias); y relacionar la Guerra Civil Española con el contexto internacional. Y por último, en el apartado E, se incluía explicar la organización política del estado franquista; y explicar las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada una de ellas.

Buenas sensaciones

Según fueron expresando al salir de estos dos primeros exámenes, los alumnos estaban “bastante contentos”, ya que la prueba de Lengua Castellana y Literatura no les había parecido demasiado complicada, y del examen de Historia de España la mayoría también salía satisfecho con lo realizado (de hecho a casi todos les sobró tiempo). A la hora de publicarse esta información, primera hora de la tarde del miércoles, está dando arranque el examen de Lengua Extranjera II.

En la mañana del jueves, será turno para la materia troncal general de la modalidad escogida por los alumnos (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, o Latín II), tras lo cual llegarán los exámenes de las diversas optativas para aquellos que quieran ampliar nota (Biología, Economía de la Empresa, Dibujo Técnico II, Geografía, Física,...).

La Selectividad finalizará en la jornada del viernes, con los exámenes de mejora de la nota de Lengua Extranjera II, Geología, Historia de la Filosofía, Química, Historia del Arte, y de las posibles incompatibilidades horarias (por haber escogido dos optativas cuyo examen está programado en la misma franja horaria).