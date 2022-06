“Tenemos que reivindicar que el consumo de carne es salud para las personas”

Ramón Guarido Aguirre es ingeniero agrícola de carrera y ganadero de profesión, un sector que le atrapó durante su niñez en Vilvestre, cuando aún funcionaban los corrales de concejo, algo extraño para ser el hijo del médico. Empleado de Dehesa Grande en Vitigudino durante varios años, en 2009 comenzó a compaginar este trabajo con el de ganadero, así hasta que cuatro años más tarde decide volcarse definitivamente con su gran vocación. Desde 2013 posee una explotación mixta importante de ovino de leche y vacuno de carne con un empleado y en busca de otro, siendo la localidad de Valderrodrigo ‘el centro de operaciones’.

Guarido es, por tanto, un ganadero atípico, joven, prepardo, sin tradición ganadera, con una explotación de ovino de leche y, además, también es un ganadero comprometido con el sector y no solo con sus intereses personales, porque sabe que el bien de todos es también el suyo.

Hace un año, en una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación en Villar de Peralonso, con motivo de la expansión de la tuberculosis bovina en la comarca de Vitigudino, conoció personalmente a Juan Luis Martín Sevillano, presidente entonces de la Asociación 19 de Abril, un colectivo fundado en 2005 y que tiene como finalidad principal ser la voz de los ganaderos ante la Administración, actualmente con casi 400 socios. Fue entonces cuando la vida de Ramón Guarido comenzó a tomar un camino paralelo al ser nombrado portavoz de los ganaderos de la zona de Vitigudino.

Su ingreso en la ’19 de Abril’ le llevaría un año más tarde a ejercer su Presidencia, un cargo que estrenaba a finales de mayo pasado con el I Congreso Nacional de Vacuno, un evento que logró reunir al Presidente de la Junta de Castilla y León, al Presidente de la Diputación de Salamanca, al Rector de la Universidad de Salamanca y a expertos en el sector, también alimentario, pero especialmente al sector ganadero, lo cual le llena de satisfacción.

En cuanto a los motivos que le condujeron a presidir la ’19 de Abril’ y no a una OPA tradicional, Guarido es claro: “Esto no es una OPA, es una asociación de ganaderos sin ánimo de lucro. Excepto la técnico que tenemos, aquí no cobramos ninguno un euro. Nuestro objetivo es defender al ganadero de los problemas que tiene el sector, aquí no se gestionan ayudas como la PAC ni se hacen Planes de Mejora. Nuestro papel es representar al ganadero ante la administración. Nosotros no dependemos de ayudas, nuestra financiación es exclusivamente el ingreso de las cuotas de los socios, por eso no tenemos ningún problema en decir las cosas tal cual las pensamos, y por eso es muy importante para nosotros contar con el apoyo de los ganaderos”.

Ataques al sector

La ’19 de Abril’ se fundó, principalmente, por ganaderos de vacuno de carne afectados por la brucelosis, enfermedad que ha sido erradicada de los campos salmantinos, pero ahora es la “tuberculosis el principal problema que tenemos, al menos en Salamanca”, a lo que añade la baja rentabilidad de las explotaciones, “imposible de mantener sin las ayudas europeas de la PAC en el 70% de los casos”, los ataques de la fauna salvaje, las críticas al consumo de carne y a la producción ganadera.

Guarido califica el congreso del vacuno “un gran un éxito porque hemos logrado unir al sector productor, a la industria y el consumidor, algo que no se había hecho nunca, lo que es un antes y un después para darnos cuenta de que los ganaderos tenemos que movernos y espabilar. No puede ser que estén hablando mal de la ganadería y no hagamos más que lamentarnos entre nosotros. Tenemos que reivindicar que el consumo de carne es salud para las personas y que el principal interesado de que los animales estén en buenas condiciones es el ganadero, porque de lo contrario el animal no produce como debe. Hablan de nosotros sin conocernos, y como dije en el congreso, debemos ser nosotros los que hablemos de nosotros y no alguien que dice lo que le cuentan aunque sea ministro, una asociación ecologista o un vegano”.

Nuevo caballo de batalla

El consumo de carne “es un caballo de batalla que hasta ahora no habíamos visto”, pues reconoce que las declaraciones de Garzón han despertado al sector en ese asunto: “Hay que trabajar a través de ‘influencers’, redes sociales, medios de comunicación…, para visibilizar las ventajas que para la salud supone el consumo de carne, tal y como señaló en el congreso Antonio Escribano, médico de la Selección Española de Fútbol y que habló sobre los beneficios de la carne para la salud y los problemas que están teniendo personas con dietas veganas y que se ven obligadas a tomar en pastillas lo que aporta la carne al cuerpo humano. Se está demostrando que niños que no comen carne no están teniendo un desarrollo cognitivo en condiciones”. Por ello uno de sus objetivos en la ’19 de abril’ será llegar a los colegios para informar de cómo se produce la carne y de la importancia que tiene para la salud y para el desarrollo del cuerpo humano el consumo de carne.

Control de la tuberculosis

Como presidente de esta organización, Guarido se fija también como objetivos continuar defendiendo al sector en problemas como la tuberculosis “porque no podemos seguir en la misma línea de hace 30 años y que vemos a dónde nos ha conducido. Como ha dicho el nuevo consejero tenemos que hablar de control porque la erradicación es prácticamente imposible en el momento de que la fauna silvestre está infectada y hace de reservorio. Hay que buscar el equilibrio entre la Administración, los ganaderos y la enfermedad, y ese era el objetivo de la mesa de trabajo, aunque a los ganaderos poco caso nos han hecho, estamos peor que estábamos. La erradicación únicamente se conseguiría con una vacuna que no tenemos. Esa es la única solución. No podemos seguir matando vacas. Se necesita un cambio porque de lo contrario va a ver un polvorín”.

Respecto a la situación del ovino, el presidente de la ’19 de Abril’ reconoce que “está peor que el vacuno, ahora por los costes, luz, pienso, fertilizantes para producir forraje e intentar ser autosuficiente…, pero es que se ha disparado todo. Antes, poner una cordera a la fecha de parto te costaba cerca de 200 euros, ahora te cuesta cerca de 300”, aunque reconoce que el principal problema es la dedicación que necesita.

Además de problemas como la sanidad animal, la falta de relevo y el incremento de costes, no todo es malo en el sector. En estos momentos el precio de los animales está a unos niveles nunca vistos, aunque Guarido advierte de que “la subida del pienso nos ha dejado otra vez descolgados”. Sin embargo es optimista: “Yo en el campo veo futuro”, de ahí que anime a los jóvenes a apostar por el campo, aunque les advierte de “que vengan con ganas y con mucha vocación. Te tiene que gustar y hay que entenderlo, además de tener unos estudios para poder resolver la cantidad de burocracia que requiere”. Para Guarido, el campo requiere de profesionales y se pone como ejemplo de lo que defiende, por ello considera la educación un aspecto fundamental en los ejes de actuación de la ’19 de Abril’.