El PSOE insta a la Diputación de Salamanca a defender servicios públicos esenciales en los pueblos como la sanidad y el transporte

Fernando Rubio, portavoz del PSOE en la Diputación, ha acusado al presidente de esta institución, Javier Iglesias “de estar más preocupado y ocupado por utilizar su cargo y la propia Diputación en beneficios propio y con interés político partidista, en vez de buscar y reivindicar soluciones a los graves problemas que afectan a la provincia”, según ha declarado en rueda de prensa junto a la diputada provincial socialista y alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila.

El portavoz socialista se refería con estas palabras al acto convocado por el presidente de la Diputación para el próximo lunes donde se firmará un manifiesto, que encabeza él mismo junto con el alcalde de la capital, en defensa de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca y al que se ha invitado para su adhesión, a los alcaldes de las cabeceras de comarcas, “no de todas porque por ejemplo ni la de Lumbrales ni la de Ledesma han recibido convocatoria”.

Un manifiesto que ha calificado como “incoherente y caprichoso”, con un único objetivo, “el rédito político partidista para seguir acosando al Gobierno”, ha recriminado Rubio tras exigir al presidente Iglesias que “separe, diferencie y deje de confundir” la Diputación y su cargo con el PP y con ser el presidente del Partido Popular en Salamanca, “si es que le queda un poquito de decencia”.

La firma de este manifiesto “es tan solo un acto de partido”, por eso el PSOE ha pedido al Partido Popular que “recapacite y sea un poco ambicioso”, instando a la elaboración de un manifiesto por el desarrollo de la provincia, “porque somos una oposición constructiva y creemos en la provincia”, un manifiesto en el que se incluya, además de las demandas ferroviarias, otros pactos y acuerdos que los socialistas vienen solicitando como, "la lucha contra la despoblación, un plan de vivienda, mejoras en el transporte público interurbano por carretera, planes de empleo, principalmente para mujeres y jóvenes, una estrategia verde de transición económica y la defensa de la sanidad pública, los profesionales sanitarios, los consultorios rurales, la atención presencial, el éxodo de médicos, la reducción de las listas de espera, y la falta de servicios esenciales en este sentido como el de las ambulancias", ha remachado.

“¿qué pasa con todas estas reivindicaciones?” se ha preguntado Rubio, “no le importan al Partido Popular ni al señor Iglesias”, a los que acusan de “querer manejar y manipular a los alcaldes con la firma de un manifiesto y un acto que no busca defender la provincia, que no reclama soluciones para todos los problemas, que no busca el desarrollo y el bienestar de sus habitantes y que solo tiene como objetivo acosar y arremeter contra el Gobierno de España”, ha remachado

Frente a esta “cínica y mezquina actitud”, el “PSOE trabaja y sigue trabajando por la recuperación de todos los trenes y que haya además una intensificación de las infraestructura ferroviarias en la provincia de Salamanca, de una manera seria, yendo y hablando a donde haya que ir y con quien haya que hablar, y presentando iniciativas que el PP no apoya o vota en contra”, ha incidido Rubio.

Este hecho que “queda demostrado con la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia con Madrid, y la de todos los horarios a partir del próximo domingo, en los trenes de la línea Salamanca-Valladolid- Palencia, y mientras el PSOE trabaja, el PP hace publicidad, toca la pandereta y pone piedras en el camino, cuantas más mejor”, ha insistido el portavoz socialista tras acusar a los populares de olvidarse del resto de infraestructuras como, ha puesto como ejemplo, las mejoras del transporte de viajeros por carretera, que también reivindican los socialistas y que la Junta ha llevado “a la más absoluta ruina y a la mínima expresión”.

En esta misma línea se ha mostrado la diputada y alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, tras anunciar que ella no va a firmar ese manifiesto porque “no sé si el señor Iglesias y el PP se creen que los alcaldes y alcaldesas de los municipios somos tontos”, tras definir la convocatoria hecha para ello por el presidente de la Diputación como “una tomadura de pelo y una burda manipulación de los ediles con este tema”.

Un manifiesto que, ha añadido, “solo se interesa por la única frecuencia que falta por recuperar en los trenes de alta velocidad pero nada por otro tipo de infraestructuras, dotaciones u horarios en otros tipos de servicios ferroviarios como los de media distancia, será que solo les interesa la capital y no los pueblos, los trenes que por allí pasan o los ciudadanos que vivimos en el resto de municipios”.

Ávila ha añadido que “a ningún socialista nunca le han dolido prendas a la hora de pedir, reclamar y hacer fuerza ante cualquier gobierno, sea del color que sea, para reivindicar beneficios y el bien de la provincia salmantina. Nos parece muy bien que se defienda la recuperación de la quinta frecuencia del Alvia y también ahí nosotros los socialistas estamos y estaremos”, ha indicado tras reclamar, tanto al PP y al señor Iglesias “que defiendan también con el mismo ímpetu y las mismas ganas el servicio de transporte de viajeros por carretera, competencia de la Junta”, un servicio que el mundo rural utiliza prácticamente a diario “pero que va a tener que dejar de utilizar porque cada vez hay menos frecuencias, menos horarios, menos autobuses, y los que hay están en unas condiciones de uso indignas, un servicio que está abocado a la desaparición si no se pone remedio”, concluyó.