Colectivo Teatro Telar estrena su nuevo musical basado en la obra de ‘El Principito’

El Teatro Cervantes de la ciudad de Béjar se vestirá de gala este viernes y sábado. A las 20.30 horas, los espectadores que acudan al magnífico edificio isabelino podrán disfrutar de la última creación del grupo local Colectivo Teatro Telar.

Un nuevo musical, basado en esta ocasión en la famosa obra de ‘El Principito’, una de las obras literarias más conocidas del planeta y que ha sido “un reto, pero un reto precioso” nos cuenta Esther García, directora del montaje “tenia que adaptar el libro a teatro y también a formato musical, que no hay ninguno como tal y nos lanzamos a por ello”. Este aspecto, que podría verse como un hándicap, ha sido un aliciente más para la libertad creativa y “además este cuento esta basado en símbolos y nos permite jugar, porque tiene una doble lectura, por un lado, la más inocente e infantil y luego tiene un gran trasfondo”. Esther nos cuenta que el mayor reto era encontrar el equilibrio “entre la acción teatral y el contenido metafísico de la obra, y creo que hemos encontrado el punto exacto”.

Esta obra nos permitirá disfrutar del talento de los actores y actrices del colectivo bejarano que además cantarán los temas musicales en riguroso directo. Tomás Díez, el joven bejarano que encarna el papal del ‘principito’, y que debutará con Telar en un papel protagonista, nos explica “que no me lo pensé dos veces cuando me lo ofrecieron, pero si me echó un poco para atrás el tema de cantar, pero por timidez” cuenta con una sonrisa Tomás, mientras la directora nos confiesa que el joven ha cogido el gusto a cantar “y ahora quiere más canciones”.

Y es que las cualidades artísticas de este ’principito’ no han pasado tampoco desapercibidas para Javier H. Carrión, que compartirá las tablas del Cervantes con el papel de el ‘aviador’, y relata la evolución y complicidad que han creado entre ambos durante los ensayos y destaca algo especial en él “llevo 30 años en los escenarios y a veces me quedaba embobado mirándole, viendo como escucha, cómo fija la mirada, cómo te da la replica exacta como pide la obra” resalta Javier.

Una vez más, Colectivo Teatro Telar ha puesto su mimo y fijación en todos los detalles, tanto de vestuario como escenográficos, para que la magia de ‘El Principito, el musical’ inunde cada rincón del Teatro Cervantes de Béjar.

Las entradas se podrán comprar en la taquilla, dos horas antes de la actuación, con un precio de 12 euros para patio de butacas y plateas, 10 euros primer piso y 8 euros segundo piso y paraíso.