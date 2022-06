Mantener la crispación para sacar votos

La táctica de la derecha y la ultraderecha -política y mediática- para intentar sacar el rédito político que se convierta en votos en cualquier proceso electoral, es de sobra conocida en España: cargar sistemáticamente contra las alianzas de la izquierda con formaciones políticas nacionalistas y minorías que representan a amplios sectores de la población española allí donde la derecha reaccionaria y atrabiliaria tiene “poco que rascar”. De ahí que, fundamentalmente en Cataluña y Euskadi -dos nacionalidades históricas y de las más avanzadas y prósperas del estado-, la derecha esté criminalizando sistemáticamente a sus gobernantes: les acusan de separatistas, golpistas, sediciosos y terroristas, simplemente porque piensan de otra manera, porque trabajan por el interés de los ciudadanos, sus derechos fundamentales, sociales y económicos –no como la derecha que sólo piensa en recuperar la España decimonónica “de charanga y pandereta” y porque en esas nacionalidades históricas no pueden hacer lo que han hecho en otras administraciones: corrupción y utilización de los medios públicos para sus intereses privados. Y todos sabemos que de todo esto hay pruebas; sólo hay que escuchar los audios publicados recientemente por el diario “El País” entre Villarejo, Cospedal, Esperanza Aguirre o Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, en los que el PP intentó obstruir la acción de la justicia para investigar la trama Gürtel y el caso Bárcenas.

Además y fruto de la desesperación de la derecha por la obsesión de llegar al poder como sea, sus dirigentes nos ofrecen cada semana declaraciones con altas dosis de odio y resentimiento hacia el gobierno actual, en particular, y hacia la izquierda socialista y comunista y las minorías nacionalistas, en general, además de informaciones falsas y manipuladas sobre los diferentes temas de actualidad. Y todo ello porque esta derecha política y sociológica se considera heredera universal del poder, por casta, tradición y linaje y la única legitimada para ejercerlo en nuestro sistema democrático. No quieren perder sus anacrónicos privilegios y prueba de ello fue, en el pasado reciente, su reacción -con el golpe de estado del 36 y la guerra civil- ante el primer modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que se implantó con la Constitución Republicana de la Segunda República en 1931. Un régimen político al que no han dejado de satanizar ni un momento desde entonces. No hay más que escuchar a la presidenta madrileña o al alcalde de Madrid, que de cada 10 frases sin sentido que pronuncian en cada discurso, 9 lo son para vomitar fuego contra la izquierda socialista y comunista y contra el gobierno de Sánchez.

Esta semana también se les ha visto “el plumero” a Ayuso y al “manso” de Feijóo. Y los dos han hecho sus declaraciones erróneas y plagadas de ineptitud y desinformación en un programa de radio y entrevistados por el mismo periodista, Carlos Alsina, en “Onda Cero”. La primera diferenció inflación e IPC, como si fueran cosas diferentes y no tenía ni idea de cómo afrontar una supuesta bajada impositiva en la declaración de la renta para los trabajadores madrileños. Su arrogancia, su incompetencia, su soberbia y su ineptitud quedaron de manifiesto; lo que demuestra, una vez más, que este personaje fue propuesto por el PP para presidir la Comunidad madrileña única y exclusivamente para atacar sistemáticamente y sin fundamento a los partidos de izquierda y al gobierno de la nación. Y luego tacha de incompetente a Mónica García, una política con profesión conocida, no como ella que no se le conoce otra que la política en la que entró apadrinada por Aguirre y los ideólogos de la corrupción del PP madrileño. Con los ataques despiadados de Ayuso hacia Mónica García, la presidenta madrileña pone de manifiesto no sólo su desfachatez, sino su debilidad política y técnica.

Por su parte, el “manso” de Feijóo no ha podido ocultar su cabreo ante los buenos datos económicos relativos al empleo que se han conocido esta semana. Ante la bajada de los tres millones de parados y la superación de los 20 millones de empleados –el mejor dato de empleo desde 2008, antes de la crisis- ha llegado a decir que el gobierno está manipulando los datos del paro porque no considera parados a los denominados fijos discontinuos. La respuesta que ha recibido Feijóo de la vicepresidenta del gobierno y ministra de trabajo Yolanda Díaz, no se ha hecho esperar y ha puesto al “falso manso presidente del PP” en su sitio, al calificarlo de inepto y de no estar preparado para gobernar, porque no sólo con la reforma laboral, sino “desde hace 25 años los trabajadores fijos discontinuos no son parados”.