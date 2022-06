Los ayuntamientos del Abadengo promueven una concentración por una sanidad digna y de calidad en la comarca

Trascurridas más de dos semanas desde la celebración del Consejo de Salud de la zona del Abadengo, los Ayuntamientos de esta comarca han decidido pasar a la acción "vista la incapacidad de la gerencia de Atención Primaria de Salamanca de tomar ningún tipo de solución". "Se ha dado un plazo más que suficiente y no sólo no se ha mejorado la situación en esta zona, sino que hemos ido a peor, pues desde ayer tenemos un médico menos" manifesta Carlos Pedraz, alcalde de Lumbrales.

Ante esta situación ayer miércoles se celebró una reunión de urgencia en Lumbrales, convocada por el presidente de la Mancomunidad, para analizar la situación y determinar los pasos a seguir. "Esta situación requiere una solución urgente, y como parece que esto se alarga, en la reunión mantenida por los alcaldes se acordó por unanimidad convocar una concentración a favor de una sanidad rural digna y de calidad en nuestros municipios, para el próximo sábado, día 4 de junio, en Lumbrales" manifiesta José María Regalado, presidente de la mancomunidad y alcalde de Bañobárez. La concentración está prevista para las 19,30 horas en la Plaza Mayor de Lumbrales y desde allí se iniciará una marcha hasta el centro de salud, donde se leerá un manifiesto.

Otra de las medidas acordada por los ediles fue redactar un escrito, firmado por los 12 ayuntamientos de la comarca, que se enviará al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la consejería de Sanidad y a la gerencia de atención primaria de Salamanca "exponiendo el malestar de la población del Abadengo, contándoles la situación, por si no la conocen, e instando a que tomen medidas para solucionar la problemática cuanto antes" afirma Pedraz.

La tercera medida adoptada en la reunión celebrada ayer fue la puesta en marcha de una campaña, ya abierta, de recogida de reclamaciones al Sacyl, que los vecinos pueden presentar en los ayuntamientos, Estos se encargarán de tramitarlas y entregarlas a la consejería de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria. Las reclamaciones "por la falta de médicos en la zona de salud de Lumbrales y, por lo tanto, una peor asistencia por la saturación de los mismos" se pueden rellenar directamente en las oficinas municipales o enviar vía telemática al email del ayuntamiento, en el caso de Lumbrales.

La zona de salud del Abadengo está bajo mínimos

El presidente de la Mancomunidad del Abadengo considera que la zona "está bajo mínimos y sin vistas de mejorar a corto plazo". "Todas son buenas palabras pero no vemos ningún hecho. Dicen que tienen ofertadas las plazas y que no hay médicos que las cubran, pero las consecuencias las pagamos los vecinos del Abadengo", afirma Regalado.

Para el también alcalde de Bañobárez la situación "claro que puede tener solución. El mismo Consejero de Sanidad lo ha apuntado en la prensa: incentivar a los médicos en el desempeño de los puestos de difícil cobertura para garantizar la asistencia en todos los consultorios. Pues pongámoslo en práctica rápidamente. Que se cubran las vacantes que tenemos, las bajas de larga duración y las vacaciones".

En la reunión de alcaldes también se planteó crear una comisión de seguimiento, para coordinar las acciones, a partir de la semana próxima, actuaciones que pasarían por repetir las concentraciones hasta que sea necesario y adoptar otro tipo de medidas hasta que se solucione la caótica situación que se vive en la zona de salud de Lumbrales, con la continua reducción de médicos (recientemente se ha pasado de 8 a 6 plazas de facultativos), que lleva aparejada la reducción de días de atención sanitaria en los consultorios, así como un servicio de urgencias en mínimos, con tan sólo un médico y un enfermero para toda la zona.

Creación de una plataforma de vecinos

Por su parte, el alcalde de Hinojosa y diputado provincial José Francisco Bautista, que se ha puesto en contacto con este medio tras conocer la convocatoria de la concentración a través de facebook, aboga por la creación de una plataforma de vecinos "que esté constituída única y exlusivamente por vecinos, que son los que tienen que tomar la palabra y marcar las medidas y las iniciativas, con lo cual se vería quién apoya las medidas y quién no, y se evitaría el afán de protagonismo de algunos alcaldes".

Bautista, tras afirmar "desconocer oficialmente las conclusiones de la reunión de alcaldes" a la que no pudo asistir "porque al Ayuntamiento de Hinojosa se le convocó a última hora del martes y a la petición de cambiar la hora de la reunión, por no poder asistir es dicha convocatoria, no hubo respuesta y aún no me han comunicado nada directamente", considera que las medidas adoptadas "son pobres, inútiles y faltas de imaginación".

"Todos estamos preocupados por la falta de médicos y por la asistencia sanitaria pero la situación actual es la herencia que se viene arrastrando de la anterior Consejera, del actual Consejero y por supuesto del PP que después de 35 años ininterrumpidos gobernando nos ha llevado a esta situación", afirma el alcalde de Hinojosa.