Condenado a 2 años y 8 meses de cárcel un hombre que acosó y abusó de una niña de 12 años en la calle

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 2 años y 8 meses de cárcel, así como a otros 7 años de libertad vigilada, a un hombre de 55 años de edad como autor de un delito consumado y continuado de abuso sexual a una niña de 12 años en las calles de Ciudad Rodrigo.

Según se recoge en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en los primeros meses del año 2021, cuando el hombre, que ya había sido condenado en 2009 por quebrantamiento de condena y en 2010 por abusos sexuales, se obsesionó con la niña. Como hechos probados, en torno al 15 de marzo de 2021 el hombre se puso a seguir por la zona del Registro a la niña, quién tuvo que llamar por teléfono a su madre para que fuera algún familiar a buscarla para que el ahora condenado la dejase en paz.

Unas semanas después, el 25 de abril, en una calle del centro histórico de Ciudad Rodrigo, el hombre agarró por sorpresa a la menor de un brazo y le tocó los pechos con las manos, al mismo tiempo que le decía que se quitase la ropa. Tras negarse la menor, le bajó la mascarilla y la besó en los labios. En ese momento, pasó por el lugar un joven –que no ha podido ser identificado-, que se abalanzó sobre el agresor, apartándolo y tirándolo al suelo mientras le decía “deja a la chica violador”. En ese instante, la niña huyó corriendo del lugar.

Al día siguiente, el 26 de abril, el hombre se volvió a encontrar con la menor por la calle, agarrándola de nuevo del brazo y tocándole un pecho, mientras le decía “cuando estemos a solas y en otro lugar te lo voy a comer todo”. En este caso, la menor pudo reaccionar, dándole una patada en la entrepierna al individuo antes de salir corriendo. Tras este incidente, la niña contó lo que había ocurrido tanto ese día como el anterior a sus padres, a quienes no les había dicho nada por temor a que le prohibiesen salir a la calle.

Los padres enseguida tomaron medidas, siendo detenido el individuo e iniciándose el correspondiente procedimiento. Una vez ya con el proceso en marcha en los juzgados, el Ministerio Fiscal llegó a pedir 8 años de cárcel; la acusación particular 9 años; mientras que el abogado del individuo solicitó la libre absolución, asegurando que las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y la acusación particular recogían hechos relatados que no eran ciertos.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y el abogado del acusado sobre el relato de los hechos (los explicados más arriba), así como sobre la calificación jurídica de los mismos y las penas solicitadas, aceptándolo todo el individuo. Además de la pena de cárcel y la de libertad vigilada apuntadas al principio, se ha prohibido al hombre durante 6 años acercarse a la víctima, residir en su misma localidad e intentarse comunicar con ella por cualquier medio. Por último, deberá indemnizar a la menor con 500€ por los perjuicios morales causados.