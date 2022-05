“Salamanca me trae recuerdos de mi niñez y de mi infancia. Soy embajadora del farinato”

Reyes Monforte llega a Salamanca el próximo miércoles, 1 de junio, para firmar su último libro ‘La violinista Roja’. Una visita que espera “con ganas y muy emocionada”, puesto que su madre es salmantina, concretamente de Vitigudino, y como ella misma dice, “he pasado aquí los veranos”.

La escritora y periodista llega a la capital charra con esta nueva publicación que en apenas mes y medio ha conseguido llegar a la cuarta edición. Sin embargo, a sus espaldas ya lleva varias publicaciones que la han ido consolidando como una autora referente desde 2008, cuando vio la luz su éxito ‘Un burka por amor’, que más tarde se adaptaría al formato televisivo.

Ahora llega con ‘La violinista roja’ y SALAMANCA rtv AL DÍA ha charlado con ella.

¿Qué le inspiró a escribir esta novela?

La historia de África de las Heras, la historia de esta española nacida en Ceuta en 1909 que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX, en la reina de la KGB. Eso es lo que más me sorprendió, la española más condecorada en la historia de la Unión Soviética, y una de las primeras y pocas mujeres que llegaron al grado de coronel de la KGB. También conocer que se codeó con el quién es quién del Siglo XX, desde Frida Kahlo, La Pasionaria, Che Guevara, todos los espías soviéticos, y que todos los despachos de la CÍA se preguntaban siempre que quién era esta mujer. Ella siguió su propio consejo cuando decía que el mejor espía es el que nadie sabe que existe, el que nadie sabe cómo es. Y África de las Heras era tan buena, que nadie sospecho de ella y que nadie la descubrió. Y nosotros la descubrimos casi 10 años después de su muerte.

Fue clave y protagonista del Siglo XX.

Estuvo en todos los escenarios del siglo XX, la sombra de esta mujer con sus diferentes identidades, aspectos y profesiones. Ella cambiaba de nacionalidad, de identidad, de aspecto, de profesión… Pero estuvo en todos los escenarios importantes de la época, desde la Revolución de Asturias, la Guerra Civil Española, en Barcelona actuando de interrogadora de una de las chicas más terribles, allí conoció y tuvo algo más que una amistad con el asesino de Trosky, Ramón Mercader, con La Pasionaria… y allí es donde fue captada por los servicios secretos de Stalin y enviada a México a la Casa Azul, lugar en el que estaba viviendo Trosky en el exilio… y formó parte del operativo que le asesinó. Luego en Moscú la mandan a los bosques de Ucrania durante la II Guerra Mundial para actuar y luchar contra los nazis.

¿Por qué ese título?

Ella estuvo de operadora de radio, y a las operadoras de radio soviéticas las denominaban violinistas porque siempre iban con su pequeña radio en una maleta, como en un estuche de violín, y con ello recorrían distancias kilométricas hasta llegar a un lugar donde poder emitir informes a Moscú mientras seguían interviniendo mensajes al enemigo.

Trabajo inmenso de documentación. ¿Cómo ha sido el antes de escribir?

Claro, un dato importante es que África estuvo 50 años al servicio de la KGB y el libro recorre cerca de 70 años de historia del siglo XX, entonces hay que documentarse mucho. Mucha documentación sobre ella, sobre todos los acontecimientos de los que formó parte. No encontramos un escenario social y político o económico durante el siglo XX donde no estuviera África de las Heras. Y también conocemos mucho a los personajes que la acompañaron en los diferentes momentos y acontecimientos. Hay más de 100 libros de documentación y muchas otras fuentes bibliográficas.

¿Qué va a sentir el lector cuando se adentre en la historia?

Le va a dar la impresión de que está leyendo una novela, porque es lo que fue la vida de África. No sé si una novela de espías, un thriller, una novela de misterios, histórica…También tiene lugar para el amor. Es una novela que va a entretener, es muy adictiva, y la impresión que me dio cuando la terminé es ‘¡qué vida más aburrida llevo!’.

La semana que ‘La violinista roja’ la trae hasta Salamanca, ¿conoce la ciudad?

Mi madre es de Salamanca, de Vitigudino, entonces tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre los veranos los he pasado en Salamanca, en la piscina del Helmántico y conozco la ciudad. Soy embajadora del farinato (ríe). Siempre me da mucha alegría volver a Salamanca porque me trae recuerdos de mi niñez, y me recarga las pilas, y tengo muchas ganas de que llegue el día. Estoy muy emocionada, siempre en las promociones de la novela disfruta mucho pero cuando voy a una ciudad que me toca el alma y el corazón, disfruto mucho más.

¿Algo que quiera decirles a los salmantinos que ya tienen su libro, y algo también para los salmantinos que aún no?

Es una novela que les va a enganchar. No puedes convencer ni obligar a una persona ni a amar ni a leer, lo tiene que hacer porque quiera, pero ‘La violinista Roja’, por lo que me están diciendo los lectores, les sorprende y entretiene mucho.

¿Ya tiene pensada cuál será su próxima novela?

Sí, claro, estoy esperando a que pase toda la promoción para sentarme frente al ordenador y poder escribirla. Ya está en mente, pero no puedo decir nada todavía (ríe).