La ‘nueva’ Avenida de España contará con una mediana con palmeras que obligará a girar en las rotondas

La Comisión de Urbanismo, Obras e Instalaciones, Jardines y Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó en una sesión celebrada a última hora de la mañana del miércoles el proyecto definitivo de reforma de la Avenida de España, que horas antes fue presentado a un grupo de comerciantes de la vía, quienes en los últimos meses habían mostrado su rechazo al proyecto, especialmente por la supresión de un amplio número de aparcamientos. Desde el punto de vista del Consistorio, finalmente “se han aunado todas las inquietudes y voluntades”, y ha habido “fumata blanca” con los vecinos, al atenderse varias de sus reivindicaciones.

En concreto, como principal cambio respecto a los planes iniciales, finalmente va a haber aparcamientos en batería en el lateral derecho comprendido entre la rotonda del Cruce y la confluencia de la Avenida con la Plaza de Herradores, producto, según Marcos Iglesias, de las “negociaciones con la Junta”, de quién se dijo inicialmente que no los autorizaba. Además, en el otro lateral de la Avenida, en la zona del Aula de Pintura, finalmente se va a crear alguna plaza de aparcamiento que no estaba recogida en el proyecto original.

Dentro de ese tramo entre la rotonda del Cruce y la confluencia con la Plaza de Herradores, se suprime la actual vía de servicio de la parte derecha, que será sustituida por un boulevard peatonal, con una amplia acera junto a los edificios, una zona arbolada, y otro pequeño tramo peatonal junto a los espacios de aparcamiento en batería. Mientras, en el tramo de la Avenida comprendido entre esa confluencia con la Plaza de Herradores y la rotonda del Árbol Gordo, los aparcamientos pasarán a ser en línea.

Como ‘compensación’ por los aparcamientos que se pierden en la propia Avenida, se ganarán unos cuantos en la zona de la Plaza de Herradores, que también se va a reformar por completo, incluyendo la creación de varios puntos de estacionamiento en batería. Asimismo, se ganarán en la calle Campo de Toledo, que también cambiará de imagen al incluirse la renovación del entorno de la Estación de Autobuses al hilo de la reforma de la propia Estación que va a llevar a cabo la Junta.

En esa zona, una de las principales novedades es que desaparece el actual espacio de aparcamiento comprendido entre la propia Estación y la Avenida de Yurramendi. Como la entrada principal a la Estación pasará a estar en ese lateral del edificio, se va a crear una pequeña callecita, por ejemplo para que puedan llegar vehículos y descargar maletas.

Volviendo a la Avenida de España en sí, el gran símbolo de la nueva imagen de la vía va a ser una mediana que va a ir prácticamente sin interrupción (salvo por los pasos de peatones y un espacio abierto a la altura de la confluencia con la Avenida de Yurramendi) desde la rotonda del Cruce a la rotonda del Árbol Gordo, lo que obligará a los conductores a utilizar esas rotondas en vez de girar en la propia Avenida, solucionando así “los problemas en los cruces”, en palabras de Marcos Iglesias.

Por ejemplo, los conductores que quieran ir desde Campo de Toledo hacia la rotonda del Cruce, no podrán hacerlo ‘directamente’ cruzando la Avenida como hasta ahora, sino que, obligados por la mediana, tendrán que subir hasta la Glorieta del Árbol Gordo y volver a bajar toda la Avenida. La única excepción será que los conductores que bajen por la Avenida de España podrán girar hacia la Avenida de Yurramendi a la altura de la misma como ocurre hasta ahora.

Esa nueva mediana será un espacio verde, luciendo concretamente palmeras, ya que se trata de un árbol de notable altura que además no se extiende a lo ancho. Asimismo, está previsto que los árboles se planten ya con una altura de unos tres metros. Con esta mediana, y el boulevard mencionado, “ganamos en espacio verde”, según resaltó Marcos Iglesias, algo propio de “una ciudad moderna, que es lo que queremos”. Ese es el mismo fin de la propia reforma de la Avenida, ya que “la actual imagen no cumple los deseos de una ciudad como la nuestra; es una Avenida antigua”, siendo de hecho la última gran avenida que quedaba por reformar.

Según explicó el alcalde, el Ayuntamiento tenía como bases de este “gran proyecto de legislatura” dos ideas. Por un lado, la creación de una rotonda en la confluencia de la Avenida con Campo de Herradores y Campo de Toledo, pero la Junta no lo ha autorizado. Y por otro lado, aumentar el espacio para los peatones perdiendo el menor número posible de aparcamientos. Respecto a los peatones, se considera que la Avenida “en estos momentos no es cómoda para el peatón; a veces te quedas colgado porque no hay continuidad”, de tal modo que la reforma busca “aumentar” su espacio, con aceras más anchas.

Desde el punto de vista del Consistorio, la reforma permitirá ganar “tranquilidad” en las zonas comerciales, esperando que la actuación favorezca un resurgimiento comercial del tramo superior de la Avenida. Por último, en relación también con los peatones, se van a solucionar los “problemas de movilidad” que había a la hora de cruzar la Avenida (“el lugar de más siniestralidad de los últimos años”), ya que los peatones tenían que acceder a la calzada para cruzarla, y algún paso de cebra acaba en una cochera o en la vía de servicio.

La reforma de la Avenida de España tiene un presupuesto de salida de 900.000€ (aportando 500.000€ la Junta de Castilla y León y los restantes 400.000€ el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo), a los que habrá que sumar 15.000€ más IVA del coste de la dirección técnica de la obra. La intención es sacar las obras a licitación en un par de semanas, y si aparecen empresas interesadas en ejecutar la intervención, que puedan comenzar en verano (en esa época se actuará en los puntos que sean menos problemáticos). El plazo de ejecución será de 6 meses, debiendo estar concluida antes del 31 de diciembre.