Gustavo Carmona, otro de los jugadores que el Salamanca UDS quiere que renueve

Gustavo Carmona es otro de los jugadores que el Salamanca UDS quiere que renueve, según ha podido conocer este medio. Por su parte, el mexicano ha visto la propuesta verbal con buenos ojos después de haberse convertido en uno de los mejores fichajes en el pasado mercado de invierno.

No obstante, todavía no hay acuerdo, aunque sí que existe buena sintonía de cara a la continuidad de un futbolista que puede ocupar varias demarcaciones. De hecho, él mismo expresó su deseo de no dejar de vestir la elástica charra a finales de abril con SALAMANCArtv AL DÍA.

Además, en la entidad del Helmántico se encuentran trabajando entre todas las partes a la hora de confeccionar la plantilla para la próxima 22/23. Por otro lado, Manín y Murua también son del agrado de los altos cargos.