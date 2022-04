Gustavo: "Mi deseo es seguir y que el club cuente conmigo, da igual la categoría"

Gustavo Carmona, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación en una entrevista en la que ha hablado sobre el estado del equipo, su buen momento de forma, la salvación y su futuro.

Nueva final: "Sabemos que el partido del domingo es muy importante. Estamos mentalizados en sacar los tres puntos sí o sí".

Ceares ya descendido: "Estamos tranquilos y sabemos que debemos ser humildes por mucho que el rival esté abajo. Hay que seguir luchando y demostrar el domingo que se puede ganar. Toca seguir sumando 'puntitos' para salir del descenso".

Salvación: "Somos una familia todos y estamos unidos. En el último partido se compitió, se sacó un 'puntito', pero siempre queremos los tres. Lo importante es cada domingo, cada final e ir a ganar. Eso tenemos en mente".

María prueba el 4-4-2: "El míster ve que el partido es así y por algo es el míster. La alineación sea 4-4-2 u otra, nosotros vamos a salir a muerte el domingo. El míster lo repite mucho y hay ganar porque es como una final".

Mejor de lateral o carrilero: "Yo soy más extremo y el míster me ocupa más de lateral, pero estoy listo para las dos posiciones. Me gusta estar arriba, aunque si el equipo necesita que esté de portero, voy a estar de portero".

Ha callado bocas: "Me encuentro muy bien. Llevo tres años de trabajo que me respaldan y yo sabía de que era capaz de estar en esta categoría. Es normal que la gente hable, no me conocen, pero voy a aprovechar esta oportunidad porque en el fútbol hay muy pocas. Seguiré luchando para consolidarme aquí".

Sigue el año que viene: "No lo sé. Yo quisiera estar aquí. Me gusta la ciudad. Mi deseo es seguir y que el club cuente conmigo, da igual la categoría. Nadie se me ha acercado todavía, pero quiero estar en el Salamanca".

Afición: "Que nos venga a apoyar, es muy importante y en estos últimos partidos en casa nos hacen falta. Ojalá venga más gente que la última vez".

Mensaje a sus amigos del Ribert: "Lo tienen un poco jodido, pero siempre vengo a apoyar. Quiero que sepan que aunque ahora esté en el Salamanca, también sigo estando con ellos".