Tu sonrisa es nuestra luz

Una vez más la vida nos volvió a golpear a nuestra gran familia, te vas recuperando de grandes cicatrices y cuando poco a poco empiezan a sanar nos volvemos a encontrar con una gran herida en el alma y en el corazón, nos preguntamos muchas veces el ¿por qué se nos van los mejores? Jamás encontramos ni respuesta ni consuelo para los momentos más difíciles y duros de la vida, es imposible no estar triste.

Tu ausencia me duele pero tu recuerdo siempre me hará sonreír YAYITO, me encanta ver tus fotos, recordarte con esa sonrisa única y saber que estás más tranquilo allá en donde estés junto con Ana, Manoli y Leo. Solo puedo darte las gracias por todo lo que me diste, por tus sabios consejos, por tu apoyo en mis días difíciles, y por tu cariño siempre hacia mí.

En la vida hay personas que son tan especiales que aun estando muertas nos enseñan cosas muy importantes, como mantenernos unidos en familia especialmente en los momentos más difíciles, así que la muerte de mi primo Yayito sea un lección para todos los que tenemos la fortuna de seguir vivos porque él quería vernos felices , así que debemos recordarlo como él hubiera querido, con una preciosa sonrisa dibujada en el rostro, con sus bromas, de la forma que nos amó, con el respeto que nos enseñó y con su gran corazón.

Recordemos cada consejo que nos dio y no echemos al olvido el ejemplo que nos dejó. Gracias primo por luchar hasta el último de tus días por mostrarnos una sonrisa, jamás te quejaste de nada, nos distes el mejor ejemplo de vida y así es como te debemos recordar. Nunca te olvidaremos YAYITO, hasta luego primo volveremos a encontrarnos y a sonreír juntos.

Tu primo Aris