Ludivino y el 75º aniversario del Monterrey: "Hay que disfrutar de estas pedazo de instalaciones que vamos a tener en junio"

Ludivino Pérez, director general del Monterrey, ha hablado, en una entrevista realizada hace unas semanas en el Reina Sofía, con SALAMANCA AL DÍA por el 75º aniversario del decano, dado que se encuentra a la vuelta de la esquina al celebrarse el próximo 4 de junio.

75º aniversario: "Queríamos haberlo hecho en 2021, pero no pudimos celebrarlo por la pandemia. Creamos un ambiente muy positivo porque gente de toda España que había jugado en el Monterrey quería estar en el once histórico del club. Vamos a tener detalles con ellos como una placa. Estamos muy ilusionados y lo llevaremos a cabo el 4 de junio. Esperemos que salga bien. Tenemos que hablar con el Ayuntamiento, que ya lo hicimos en el pasado, para poner una exposición con fotografías y fichas en el hall".

Cuánto trabajo conlleva esto: "Todo afecta. Tenemos ganas de que pase la pandemia de una vez porque el año pasado salimos con muchos menos equipos. Nos ha afectado muchísimo y vamos saliendo de ello. Hay que disfrutar de estas pedazo de instalaciones que vamos a tener en junio. El verdadero éxito no es triunfar, sino permanecer".

Instalaciones en el Reina Sofía: "A tanto pensé que no íbamos a llegar, pero sí me imaginaba muchas cosas de las que están. Tenías que ver cómo estaba todo antes. No me imaginaba las gradas, pero sí los vestuarios, que es lo que realmente necesita un club como el nuestro junto a unos buenos campos de fútbol. No aspiramos a la Champions. Nuestro objetivo es ser humildes y formar. Es gratificante cuando te llama la gente. Ese es el espíritu amarillo. Eso es lo que nos mueve".

Con que se queda de estos años: "Con los eslabones que estamos poniendo a la historia. Esto es muy difícil. Hay montones de clubes que desaparecen, aunque luego vuelven. Vamos a seguir trabajando. La humildad es lo que me motiva y a ver si soy capaz de irme apartando en unos años, pero no ahora. Quiero que todo quede bien".

El decano sigue vivo: "Se aguanta siendo desinterasados en el club. El tiempo vale dinero, pero es un hobbie por así decirlo. Buscamos publicidad para mantener todo. Esto cuesta muchísimo dinero, aunque la labor social que hacemos es grande desde todos los clubes deportivos. La educación ha cambiado mucho de cuando me crié a ahora. Aquí los niños siguen las normas al pie de la letra con sus formadores. Ves a la gente crecer".