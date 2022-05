Ludivino, sobre el Reina: “En el Monterrey no estamos nada de preocupados. Tenemos plena confianza en el Ayuntamiento”

Ludivino Pérez, director general del Monterrey, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que habla sin tapujos sobre la situación que vive el Reina Sofía, estadio que comparte el decano con Unionistas, por el posible cambio de césped artificial a natural, un hecho que exige la Federación para competir en Primera RFEF.

PREGUNTA: ¿Cómo está la situación con el Reina Sofía en medio de todo lo que se está hablando últimamente?

RESPUESTA: Me tengo que remitir al comunicado que hicimos el día 7 de abril, en el que nos ratificamos de lo que el alcalde dijo de que el campo no se podía hacer de hierba natural. Fuimos dos veces al Ayuntamiento a hablar con el concejal y nos comentó la misma postura. Nosotros no tenemos nada más que decir a eso. Les hicimos saber nuestra posición.

P: ¿Y cuál es su posición?

R: Que tenemos muy buen rollo con Unionistas y le deseamos los mejores triunfos, pero que lo de la hierba natural va en contra, por decirlo de alguna forma, de nuestras necesidades. Ya le dije a Tom en su momento que no podíamos apoyar esa postura. Nos tenemos que ratificar en lo del Ayuntamiento.

P: ¿Crees que el alcalde puede cambiar de idea sobre lo que comentó hace unos meses?

R: No hemos vuelto allí por eso. En los mentideros se están diciendo cosas que el alcalde no ha hecho públicas. Volver a ir sería de pesados y creemos en la firmeza del concejal y el alcalde.

P: ¿Qué es lo que consideras que va a pasar con el césped natural entonces? ¿Se va a cambiar o no?

R: Tengo que decir la versión del Monterrey, que es a lo que represento. A título personal, y de ciudadano, ya te lo cuento tomando un café.

P: ¿Cómo de preocupados estáis en el club?

R: En el Monterrey no estamos nada de preocupados. Tenemos plena confianza en el Ayuntamiento. Así se lo estoy transmitiendo a todos los integrantes del club. Tuvimos una reunión con la gente del fútbol 7 y 11 hace unos días y les dije exactamente lo mismo. Estamos convencidos de que el Ayuntamiento va a seguir así. Que ahora Unionistas tenga una necesidad… pues lo tendrán que resolver entre ellos y el Ayuntamiento.

P: En el caso de que haya césped natural, ¿qué pasaría con el Monterrey?

R: Yo no me pongo en ese supuesto. Ese escenario no se contempla.

P: Y si se puede hacer un campo de hierba artificial en los terrenos del Reina Sofía, ¿con qué ojos lo veríais?

R: Nosotros no tenemos opinión. Cuando eso nos lo planteen, ya pensaremos. No estamos tomando ninguna parte. No vamos viendo nada y tampoco estamos preocupados. Con las instalaciones que tenemos, con los dos vestuarios que hay y el hecho de que estemos generando fútbol todos los días ambos clubes, que te aseguro que es difícil, hay buen rollo.

P: ¿Qué pasaría si es Unionistas el que asume la mayoría del coste de la obra?

R: Tampoco va con nosotros. Estamos en las instalaciones que llevamos muchos años y le agradecemos al Ayuntamiento que nos deje gestionarlas. Lo que realmente faltaban eran los vestuarios y estamos en un proyecto interesante.

P: ¿Cómo es el trato entre el Monterrey y la gente de Unionistas como Miguel Ángel Sandoval o Tom Caamaño?

R: Personalmente solo tengo relación con Tom. Sé que se está moviendo y hay ideas que podemos compartir o no.

P: ¿Qué os dicen las personas que forman parte del club a los altos cargos?

R: No nos dicen nada. Por ejemplo, a Armando (el entrenador del primer equipo) le digo que son las instalaciones que tenemos y que el Ayuntamiento, por boca del alcalde y el concejal, nos lo ha confirmado tres veces. Nosotros estamos en un proyecto nuevo. Y muy ilusionados.

P: ¿Cómo vas viendo las obras?

R: Ahora van a buen ritmo. Estoy convencido de que en junio más o menos van a estar terminadas.

P: ¿Crees que pueda haber momentos en los que se os culpe de esta situación?

R: Aquí nos entendemos todo el mundo. Creo que no nos atacan, pero siempre pueden venir aquí y preguntarme. Cualquier persona de Salamanca. Así tendrá una información directa del club.

P: ¿Por qué chocan tantos las posturas de unos y otros?

R: Estoy tranquilo y seguro. Creo que no puede haber un cambio (de opinión) del alcalde. Lo que pase alrededor de nuestro proyecto no nos puede trastocar. Hablaréis los medios de comunicación, en las redes sociales o en los mentideros, que sé cómo pueden ser en la ciudad. La voz oficial del Monterrey soy yo y esto es lo que digo. Nos han dicho esto y creemos en la seriedad y la firmeza de nuestros dirigentes.

P: ¿Qué opina de qué se comente que si Unionistas se va del Reina, la inversión de varios millones de euros sería como haber tirado el dinero?

R: La gente puede opinar lo que quiera. El dinero no se tira. Menudos vestuarios, luces y gradas, que son desmontables para llevar a otro sitio y solo el 20 o 22% del presupuesto, van a quedar para el fútbol salmantino. Si la Federación ha creado un problema para Unionistas, deberá arreglarlo junto al Ayuntamiento.

P: ¿Cuál es la solución?

R: No lo sé. No puedo dar una opinión personal. La del club no es más que esta. Estamos centrados en nuestro 75 aniversario.