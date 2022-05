Natalia González deja de ser directora del CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado esta tarde la marcha de la directora de la entidad, Natalia González, que llevaba desde 2011 en el organigrama del conjunto chacinero.

Visiblemente emocionada, Natalia comunicó la noticia ante un nutrido grupo de miembros y allegados del club, entre los que se encontraban el presidente del club Goyo Llorente, el alcalde Roberto Martín, el exalcalde Julián Ramos y varios miembros del Ayuntamiento. "No continúo al frente del CD Guijuelo. Nunca pensé que iba a decir esto cuando empecé en 2011. Es un club me he ha hecho sentir y vivir muchas experiencias y no puedo más que expresar mi agradecimiento. Quiero agradecer a una persona, Jorge Hernández, que confió en mi desde el primer momento".

La directora del club hizo un repaso a los logros conseguidos en los últimos diez años y en los que ha colaborado desde la directiva. González ha agradecido a todos los que la han acompañado durante los once años de trayectoria en el club, recordando a los técnicos y los numerosos jugadores que han pasado por las filas del equipo. Los presentes aplaudieron a Natalia por su servicio todos estos años.

Natalia señaló que su marcha de ha visto motivada por su intención de ocupar un puesto en la gestión de un club de mayor entidad. Su cargo lo pasa a ocupar Emilio Sánchez.