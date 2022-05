Cámara: “Hago un balance positivo y me permito ser optimista”

Tras su llegada a la alcaldía a finales de 2021, el socialista Antonio Cámara, alcalde de Béjar repasa algunos asuntos de actualidad para Béjar al Día.

Pregunta: ¿Qué balance hace Antonio Cámara de sus después de sobrepasar la barrera de los 100 días al frente del consistorio?

Respuesta: Hago un balance positivo, de mucho trabajo y me permito ser optimista con sosiego y prudencia porque a cada momento me encuentro con gente que nos dice como ve lo que estamos haciendo y sobre todo nos señalan las carencias que debemos corregir. Por ejemplo, estar el otro día en la Feria de Ganado y no poder atender a las autoridades porque no pare de hablar con gente de diferentes ideologías y sensibilidades que nos piden que trabajemos por Béjar y eso te hace reflexionar para poner énfasis a donde no estas llegando.

Desde su llegada a la alcaldía se le ve en muchos actos y a pie de calle ¿es así?

Yo soy una personas bastante vergonzosa y tímida, pero a esos actos voy no como persona si no como representante de todos los bejaranos, me hayan votado o no, porque es el cargo que ostento. Y es importante estar, compartir, ver las malas caras y no sólo quedarte con los buenos porque eso no es bueno. Para mi es vital estar como dices a pie de calle, tener cercanía con los vecinos y vecinas. Queremos hacer de Béjar una ciudad afable y de buena convivencia para todos.

Hace poco aprobaban los presupuestos municipales ¿Cómo los valora desde su punto de vista?

Son unos presupuestos con los que intentamos cubrir aquellas necesidades que podamos tener, en los que hay muchos actos de calle como por ejemplo el Corpus sobre el que ya estamos trabajando para que luzca como es debido tras estos años de pandemia. Pero también hay espacio para nuevas obras, no grandes obras, siempre digo que Béjar es una ciudad que necesita arreglos de calles, solicitudes que nos llegan desde los ciudadanos como pavimentación o saneamientos, zonas de recreo o de juegos infantiles. Los presupuestos están orientados a ello y obviamente al turismo, al trabajo que tenemos que hacer en La Covatilla y otros aspectos.

Ya que menciona la Estación de Esquí de La Covatilla me gustaría hacerle dos preguntas, ¿Cuál es el balance de ingresos y gastos de esta temporada? ¿Qué ocurre con las investigaciones abiertas sobre el personal sin contrato o el supuesto caso de acoso?

Empiezo por la primera, el PP nos lo ha pedido en diversas comisiones y les emplazamos esperar al cierre del mes de abril con las nóminas de los trabajadores y trabajadoras para hacer ese balance. Al final, como suele ocurrir, gastas más que ingresas, no nieva lo suficiente no viene el numero de personas que nos gustaría, el cambio climático esta afectando a la estación. Es cierto que la temporada 2014-2015 fue muy buena en todos los aspectos, pero desde esa las cuentas mandan y no han sido buenas. De ahí la importancia de impulsar el Plan de Fomento previsto para La Covatilla con mejoras e inversiones en las instalaciones, en producción de nieve y demás.

Con respecto a la segunda parte, la inspección de trabajo nos ha requerido una documentación que les hemos enviado y hasta este momento no tenemos respuesta. Si la inspección determina que hay irregularidades, se pedirán las responsabilidades oportunas, pero será en ese momento, no antes por mucho que quiera el Partido Popular. Al igual que con el supuesto caso de acoso, del cual recuerdo que además del expediente informativo, que se abrió en cuanto nos llego un escrito, se autorizó la creación de una comisión de investigación presidida por el PP que todavía no han puesto en marcha. Sinceramente, creo que no esperaban que diéramos el visto bueno a la comisión y ahora dicen que van a esperar al expediente. Quizás no deberían haber hecho tanto escandalo.

¿Arrancará definitivamente ese Plan de Fomento?

Llevamos mes y medio trabajando a pleno rendimiento y a finales de este mes de mayo habrá una reunión de la comisión de seguimiento a donde llevaremos lo que vamos a hacer junto con la Cámara de Comercio, con un nuevo proyecto y presentar la forma de gestión de La Covatilla y ver cómo puede afectar al plan y los proyectos de mejora definitivos.

Le voy a preguntar por el jardín renacentista de El Bosque, ahora que llega un bejarano a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ¿Qué perspectivas hay?

Pues son muy buenas la verdad. Ya tuve una reunión con el nuevo director de patrimonio cultural y fue una charla muy cordial y enriquecedora. Nos preocupaba mucho que la Mata de Bussaco, con quien tenemos el proyecto europeo, iba muy retrasada en sus obras y no sabíamos si podría afectarnos. Pero ya esta en marcha también y nosotros estamos finalizando la intervención en las huertas y se acometerá la de la Alameda y en el jardín romántico. El organismo internacional ICOMOS va a visitar el jardín y estoy seguro de que en breve el nuevo consejero también vendrá a visitar el Bosque.