El conjunto de las 7 zonas básicas supera los 7.000 positivos por PCR desde que estalló la pandemia

El conjunto de las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo (en 3 de ellas junto a localidades de otras comarcas) ha superado esta semana los 7.000 positivos detectados por PCR desde que estalló la pandemia del coronavirus, según la nueva actualización de datos estadísticos dada a conocer a última hora de la mañana del viernes por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Como es lógico atendiendo al volumen poblacional, la Zona de Ciudad Rodrigo es la que más positivos acumula, 4.193; seguida a mucha diferencia de la Zona de La Fuente de San Esteban con 765. A cierta distancia están la Zona de La Alberca con 522, y la Zona de Robleda con 449 positivos, mientras que las tres zonas restantes tienen unas cifras parecidas: la Zona de Fuenteguinaldo contabiliza 394; la de Tamames, 386; y la de Fuentes de Oñoro, 380.

De la cifra total de positivos, 161 se han detectado en la última semana, una cifra cercana a la de la semana anterior, cuando se registraron 152. En la comparativa zona a zona, han registrado más positivos en la última semana que en la anterior las zonas de Ciudad Rodrigo (75 vs 56); Fuentes de Oñoro (11 vs 6); Robleda (16 vs 14); y La Fuente de San Esteban (35 vs 34). Mientras tanto, en la Zona de Fuenteguinaldo se ha detectado el mismo número de casos en cada una de las dos últimas semanas (5).

En lo que se refiere a los datos desglosados por municipios entre los mayores de 60 años, desde el martes se han registrado casos en al menos 12 localidades: El Bodón, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Fuenteguinaldo, Gallegos de Argañán, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, El Maíllo, Peñaparda, Sancti-Spíritus, Sepulcro-Hilario, Villar de Ciervo y Villasrubias.

De ellas, hay 6 que no habían contabilizado positivos en los últimos días: El Bodón, Dios le Guarde, Gallegos de Argañán, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, El Maíllo y Villasrubias. Frente a ellas, superan la semana de antigüedad los últimos positivos de Aldea del Obispo, Martín de Yeltes y Retortillo, con lo cual el listado de localidades con casos en los últimos 7 días se amplía a 23. Mientras tanto, sólo supera las dos semanas de antigüedad el último positivo de Castillejo de Martín Viejo, con lo cual el listado de municipios de la comarca con casos en los últimos 14 días sube de 27 a 29 miembros.

En lo que respecta a las localidades con datos numéricos, La Fuente de San Esteban registra importantes descensos de sus datos de incidencia: el número de positivos en la última semana baja de 6 a 1, y el de las dos últimas semanas, de 18 a 10. Mientras, en Ciudad Rodrigo, baja la cifra de positivos en los últimos 14 días de 49 a 47, pero sube la cifra semanal de 18 a 23 casos (con lo cual prácticamente se ha registrado el mismo número de positivos en cada una de las dos últimas semanas).