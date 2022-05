Resurge la problemática del abastecimiento de agua en el Arrabal de San Sebastián

La reciente intervención de urgencia llevada a cabo por el Ayuntamiento mirobrigense no ha paliado el problema

Desde el pasado domingo los vecinos del Arrabal de San Sebastián vuelven a sufrir los cortes de agua en sus casas. No son cortes intermites, sino que se trata de un desabastecimiento de agua permanente, según indican sus vecinos.

Hace apenas quince días el alcalde Marcos Iglesias y el concejal de obras Ramón Sastre junto al alcalde de Águeda presentaron ante los medios de comunicación la intervención de urgencia con un coste de 13.000€ promovida conjuntamente por las dos entidades locales en las que se sustituyeron tuberías de toma de agua y se acondicionó el depósito que abastece las localidades de Águeda y el Arrabal de San Sebastián.

Esta problemática trae de cabeza al consistorio mirobrigense y a los vecinos de los dos anejos puesto que no existe contrato con la empresa que abastece el agua en Ciudad Rodrigo a pesar de que esta siempre está a disposición y ayuda en la medida que le es posible al entender que es un problema muy grave.

Según ha podido saber este medio de comunicación las obras efectuadas y presentadas a últimos de mes pasado, nada tienen que ver con el desabastecimiento de agua que ahora que ahora se produce.

Al parecer se trata de un consumo excesivo por parte de las dos localidades, es decir que no da tiempo a las bombas a llenar el depósito al ser mayor el consumo que lo que entra. Cabe recordar que las casas no tienen contador de agua y el consumo no es controlado.

En cuanto a la explicación del porqué Águeda tiene agua y el Arrabal no, según los expertos se debe a que Águeda tiene más cerca el depósito y está más bajo que el Arrabal y puede suceder que la poca cantidad de agua que tenga el depósito llegue antes a Águeda que al Arrabal.

En estos momentos el Ayuntamiento mirobrigense tras las quejas vecinales está trabajando para encontrar alguna posible solución a un nuevo problema que parece no tener fin.