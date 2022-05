Afecir presenta propuestas para evitar el consumo incontrolado de alcohol en el recinto amurallado

La Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) ha presentado esta semana en el Ayuntamiento una serie de propuestas destinadas a hacer “más atractivos” los días de celebración del Carnaval del Toro 2023, teniendo en cuenta la “especial importancia” que tiene el evento para la economía mirobrigense, según explican en una nota de prensa.

Esas propuestas, nacidas en reuniones con empresarios de los sectores más involucrados en el Carnaval como son el comercio y la hostelería, tienen como finalidad “garantizar la protección de las personas, los bienes, el patrimonio común y el medio ambiente”, controlando “los efectos negativos que nos perjudican al conjunto de todos los implicados”, en lo que se refiere especialmente al centro histórico.

Como eje principal de las propuestas se encuentra que el consumo de alcohol en la calle durante los días de Carnaval esté permitido en el recinto amurallado, pero, entendiéndolo como un “recinto protegido”, esté controlada su distribución “a través de los establecimientos autorizados” (dicho de otro modo, que no pueda haber dentro de murallas un consumo incontrolado como viene ocurriendo en los últimos años, sobre todo el Sábado de Carnaval).

Al respecto, Afecir plantea por ejemplo establecer un “lugar delimitado” para beber alcohol libremente, pero fuera del recinto amurallado, que contase con aseos químicos o contenedores suficientes. Dentro de este aspecto, también proponen suprimir la carpa en su actual ubicación del Paseo Fernando Arrabal, y montarla ‘fuera’ del núcleo urbano. De forma paralela, Afecir cree necesario “ampliar la oferta de ocio” durante el Carnaval, para “diversificar” las opciones de “fiesta”.

Afecir también propone en su escrito reducir lo que considera “excesivas 3 semanas” de montaje de infraestructuras en la Plaza Mayor mirobrigenses, y además creen que el Ayuntamiento debe hacer un “estudio y valoración” sobre por qué cerca de 30 establecimientos permanecieron cerrados total o parcialmente durante el pasado Carnaval. En ese listado de propuestas se recoge asimismo que se mantengan en próximos Carnavales las casetas de bar callejeras que hubo este año debido a la pandemia.

Agradeciendo las propuestas recibidas -y que sean “con tiempo”- dentro de la línea de entidades que “se preocupan por el Carnaval”, el concejal encargado de la organización de la parte taurina del Carnaval, Ramón Sastre, hizo en la mañana del jueves una pequeña valoración de algunas de estas propuestas de Afecir.

Según apunta, varias de ellas “ya las hemos hablado en reuniones” de las áreas de Policía o Festejos, y que algunas se llevaron a cabo el pasado Carnaval, por ejemplo contratando una empresa de seguridad para controlar la introducción de bebidas al centro histórico durante el fin de semana. Respecto a la posibilidad de montar la carpa en otro lugar, recordó que este año una empresa quiso montar una en la zona de El Paraje, pero no lo autorizó la Confederación Hidrográfica del Duero al ser zona inundable.

Respecto al plazo de montaje de las infraestructuras carnavaleras, Ramón Sastre apunta que “a mí me gustaría que durase 1 día para no entorpecer, pero dura lo que dura, y es casi imposible de reducir más”. Por último, en torno a la solicitud de analizar el cierre de establecimientos, Ramón Sastre señala que “como no lo estudien ellos, que son los de la Asociación.... el Ayuntamiento ya hizo el esfuerzo por organizar el Carnaval”. Pese a todo, el responsable de la parte taurina del Carnaval indicó en la mañana del jueves que las propuestas se estudiarán en la Comisión correspondiente.