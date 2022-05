Declarados ‘Aptos’ en las pruebas de aptitud psíquica los 3 aspirantes a la Policía Local que quedaban

La oposición convocada hace ya un año por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para cubrir 2 plazas de agente vacantes en la plantilla de la Policía Local mirobrigense está ya en plena recta final, manteniéndose 3 candidatos en liza a la espera únicamente del preceptivo reconocimiento médico, en el que esas personas serán sometidas a distintas pruebas, incluido análisis de sangre y orina o pruebas radiológicas, para acabar de determinar si son ‘Aptos’ o ‘No Aptos’ para el puesto.

Hay que recordar que a esta oposición se apuntaron un total de 260 personas, de las que fueron admitidas 253. A las pruebas físicas celebradas en diciembre en Salamanca capital se presentaron únicamente 42 aspirantes, de los que quedaron eliminados 24 (2 se retiraron y 22 no superaron alguna prueba). Los 18 supervivientes (junto a la embarazada a la que se le aplazaron las pruebas físicas, es decir, 19 en total) afrontaron posteriormente la fase de conocimientos, en la cual el examen tipo test dejó 13 eliminados (4 no presentados y 9 suspensos) y el supuesto práctico, 3 (1 suspenso y 2 no presentados).

Los 3 únicos aspirantes que quedaban han afrontado en los últimos días en las propias dependencias de la Policía Local de Ciudad Rodrigo las pruebas de aptitud psíquica dirigidas por personal especializado.

Por un lado, realizaron varios cuestionarios ajustados a los requerimientos del puesto, para comprobar el razonamiento verbal, razonamiento abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resistencia a la fatiga, agilidad mental, memoria visual, autocontrol, estabilidad emocional, capacidad empática y de manejo en la relación interpersonal, seguridad en sí mismo, sentido de la disciplina, autoridad, trabajo en equipo, sociabilidad, iniciativa, objetividad y automotivación de los aspirantes.

Y por otro lado, en la tarde del lunes realizaron una entrevista, tras la cual se determinó que los tres aspirantes que quedaban son ‘Aptos’ para ser agentes de la Policía Local, a la espera como decíamos de que superen el reconocimiento médico. Los que lo hagan serán clasificados en función de las notas obtenidas en la fase de conocimientos, haciéndose con las 2 plazas en juego los 2 aspirantes con las notas más altas.

El último requisito para superar esta oposición para entrar en la plantilla de la Policía Local mirobrigense será superar el Curso Selectivo de Formación Básica para Agentes de Policía Local organizado por la Escuela Regional de Policía Local (que consta de la fase propiamente dicha de formación y un período de prácticas en la Policía mirobrigense).