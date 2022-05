Ciudad Rodrigo continuará teniendo ORA cuando acabe en julio el actual contrato

El próximo 3 de julio llegará a su conclusión el contrato del servicio de regulación y control del estacionamiento en vías públicas urbanas de Ciudad Rodrigo –conocido por todos como la ORA- y del servicio de retirada de vehículos. Este servicio fue adjudicado en el año 2012, por un período de 10 años a razón de 50.000€ anuales, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A. (AUSSA) y Aristos Actividades y Servicios S.L. (de Cáceres), quedándose posteriormente en solitario AUSSA, que cambió su nomenclatura completa a Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas (lo que generó polémica en Sevilla).

Aunque en la campaña para las Elecciones Municipales del año 2019 se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad -llegado este momento de finalización del contrato- de suprimir la ORA en Ciudad Rodrigo, finalmente esa opción ha quedado descartada, y la ciudad va a seguir contando con este servicio. En concreto, en aquella campaña tanto PP como PSOE recogieron en sus programas electorales que abrirían un debate antes de tomar una decisión sobre el mantenimiento o la supresión del servicio.

El partido que estaba durante esa campaña en el poder en Miróbriga, el PSOE, fue el primero en levantar la liebre, señalando que llegado este momento de finalización del contrato, abrirían “un debate con hosteleros, comerciantes, vecinos y demás partes afectadas, sobre la continuidad del servicio”, todo ello en aras de buscar la “reactivación comercial” del centro histórico. Por su parte, el Partido Popular exponía en su programa que serían “receptivos al debate cuando se aborde la licitación de la ORA, antes de decidir en uno u otro sentido”.

Al menos públicamente (es decir, de forma abierta a toda la ciudadanía) no ha llegado a haber en este momento ningún debate sobre la continuidad de la ORA en el centro histórico mirobrigense, y de hecho el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya ha empezado a dar los pasos oportunos para que la ciudad siga contando con este servicio, que hace un año por estas fechas incorporó la posibilidad de pago desde los dispositivos móviles en vez de acudir de forma obligatoria a sacar el ticket a los parquímetros.

El proceso que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para adjudicar de nuevo el servicio de la ORA tiene la peculiaridad de que la licitación no va a estar culminada en la fecha en la que acaba el actual contrato, el mencionado 3 de julio. Sin embargo, los mirobrigenses no se librarán ni un solo día de pagar por aparcar en el centro histórico: el Ayuntamiento ha acordado establecer una ‘continuidad de servicio’ con la actual adjudicataria, AUSSA, hasta que se resuelva la nueva licitación.

De este modo, AUSSA seguirá prestando temporalmente el servicio con las características habituales durante este tiempo que se podría considerar de ‘prórroga’ (aunque a efectos administrativos no se considere así). Cuando se adjudique de nuevo el servicio, el contrato no será tan largo como el que ahora llega a su fin (por 10 años), ya que no lo permite la actual legislación. Así, el servicio será adjudicado por un período de 3 años, a los que podrían sumarse otros 2 de prórroga.