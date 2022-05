Caminhar com esperança no coração

Inspiro-me no fantástico hino do Liverpool F. C. para reforçar que nunca caminharemos sozinhos se o fizermos com esperança no coração. Mas temos que caminhar, e voltar a caminhar, para atravessarmos todas as tempestades que temos que ultrapassar. Depois delas haverá sempre um sol dourado à espera de todos os que nunca caminham sozinhos porque o fazem com o coração cheio de esperança. Mais importante do que a concretização de objectivos mais ou menos importantes é fundamental que não tenhamos medo de caminhar mesmo no escuro e nas fronteiras de todas as incertezas. Quando fazemos parte de uma equipa sentimos que não estamos sós. A entreajuda, o companheirismo e a camaradagem formam elos inquebrantáveis que derrubam todos os obstáculos e semeiam a esperança no caminho. Mais do que a vitória num jogo de futebol ou em qualquer outra competição, o espírito de grupo e a coesão entre todos, tem mais importância e significado. Os que caminham apenas para chegarem mais longe que os outros ou que jogam apenas pela ganância da vitória nunca conhecerão o doce sabor da fraternidade. Nem todos perceberão a importância disto. Não porque não tenham capacidade de perceber. Não perceberão isto nem nada porque estão demasiado focados no seu umbigo e na corrida desenfreada para lugar nenhum. Às vezes chegam na frente, ficam na frente e clamam vitória sobre os outros. Mas na verdade, mesmo que uma multidão os envolva, caminham sozinhos porque seguem vazios de esperança e com o coração frio como as pedras da madrugada. Entretanto a tempestade continua a fustigar, desenhando dias sombrios, mas há sempre quem caminhe acompanhado, sem medo e de cabeça erguida, porque leva esperança no coração que fazem os dias repletos de luz.