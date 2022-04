Jonathan Martín: "El club quiere que continúe y yo quiero continuar. Se podría decir que no va a haber ningún problema"

Jonathan Martín, director deportivo del Guijuelo, ha hecho balance de la buena temporada del club tras conseguir al ascenso a Segunda RFEF. Además, el exjugador, en la entrevista, ha hablado de su futuro, de la renovación de los jugadores y el cuerpo técnico junto a más temas de actualidad.

Balance del año: "Es muy positivo. Había un objetivo claro y único que era el del ascenso. Hemos quedado primeros de grupo para evitar los cruces. El haber llegado a la final de Copa Federación y jugar contra el Rayo ha servido para superar las expectativas".

Qué habría pensado antes de aceptar el cargo si sabe cómo iría todo: "No lo hubiese creído. El año pasado a estas alturas, la situación del Guijuelo y la mía eran muy diferentes. Todo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hemos tenido ha bastado para conseguir el ascenso. Es la categoría que como mínimo nos corresponde. La clasificación puede hacer ver lo contrario, pero ha sido complicado".

Próxima temporada: "Estos días ya empieza a haber ofrecimiento de jugadores de las agencias, aunque aún no está firmado que yo sea el responsable de la parcela deportiva para la 22/23. El club quiere que continúe y yo quiero continuar. Se podría decir que no va a haber ningún problema y que en unos días todo esté firmado. Hay que oficializar ese acuerdo y empezar con la renovación del entrenador y los jugadores que nos interesen. Soy optimista".

Mario seguirá como técnico: "Tienen una cláusula de renovación en caso de ascenso. Se materializará si él quiere. No puedo hacer movimientos, aunque en mi cabeza sí. Y no paran".

Jugadores a renovar: "Hasta que no llegase el momento sería hablar por hablar. En los jugadores se ha confiado para un proyecto fuerte como el del ascenso y todos han rendido a buen nivel. El club está contento. Luego es lógico que cada futbolista se revalorice y habrá oposición de otros clubes para querer renovar a piezas que han sido importantes. La idea es mantener una base. Es importante si se funciona bien. Es una ventaja para el Guijuelo y este equipo ha demostrado que puede competir contra equipos de Segunda RFEF. Se podría conseguir una muy buena base de los jugadores de este año".

El Municipal necesita arreglos para competir: "Sabemos que la circular de la temporada pasada que salió en Primera y Segunda RFEF se tiene que llevar a cabo y hay requisitos como que el césped artificial tenga menos de ocho años de antigüedad. El Municipal lleva así once. Si la Federación no cambia de idea, habría que cambiarlo para jugar. Eso ya son temas del club y el Ayuntamiento".

Objetivo: "El club no me ha marcado nada aún. Deberíamos seguir siendo un club humilde y trabajador. Marcarse algo más allá de la salvación sería equívoco y meternos más presión de la debida. La Segunda B ya no existe y sí que queremos ser el Guijuelo antiguo por conseguir un equipo fuerte y guerrero. A partir de ahí, crecer en todos los aspectos y no tener ningún tipo de techo".