En breve serán sustituidos todos los contenedores del centro por otros acordes al patrimonio

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acogió durante el segundo tramo de la tarde del miércoles una sesión de Pleno Ordinario que acabó superando las dos horas de duración (2h.09’), algo casi esperable producto del denso Orden del Día que tenía, con un total de 13 puntos, el último de ellos los clásicos ruegos y preguntas que esta vez también fueron bastante largos, poniéndose sobre la mesa hasta 12 cuestiones distintas.

La penúltima de ellas, realizada por la edil de Ciudadanos Soraya Mangas sobre la cigüeña que está anidando en lo alto de la Casa Consistorial, provocó incluso un ataque de risa en los concejales presentes físicamente en el salón de plenos, al ‘sacarle punta’ a la respuesta de Ramón Sastre en la que apuntaba que esa cigüeña “no tiene huevos”. Lo que quería decir Ramón Sastre –a quién se felicitó por su cumpleaños- es que, al no haber puesto huevos todavía, se puede retirar el nido (en caso contrario no estaría permitido), una tarea que harán “lo antes posible”, aunque ya está contribuyendo a ello el viento.

Esa cigüeña no fue el único animal en aparecer en el turno de preguntas, al interesarse el edil del PSOE Carlos Fernández Chanca por la situación en que se encuentra el convenio con la Fundación Luna para la atención de las colonias de gatos, sobre todo ahora que el lugar donde se solían recoger para su castración, la Parada de La Colada, está en obras. Ramón Sastre señaló que se va a mantener el convenio con la Asociación (que asciende a 2.000€ anuales, que se gastan sobre todo en castraciones en clínicas veterinarias), mientras que en torno a su reubicación, explicó que, tras darle muchas vueltas, finalmente van a ser situados en un antiguo local en la zona de La Concha. Eso sí, previamente se tiene que derribar un inmueble anexo (se ha pedido presupuesto para ello a 5 empresas).

Sólo tres zonas apuntadas al Concurso Floral de Primavera

Además de por la fauna, Carlos Fernández Chanca también se interesó por la flora, en concreto, por la “exuberante vegetación” que está creciendo en lugares como La Muge, apuntando que “no todo es el río Águeda, otras zonas necesitan ser mimadas”. José Manuel Jerez replicó de forma general que “todo es importante, lo tengo en mente todos los días, paseo y tomo nota”; mientras que respecto a la zona de La Muge reconoció que “puede que tenga razón”, comprometiéndose a limpiarla “en breve”. Carlos Fernández Chanca le pidió que se haga “lo antes posible”, ya que la temporada deportiva va a tocar enseguida a su fin.

También en materia ‘verde’, se aprobó por asentimiento el bautismo de una nueva vía en Ivanrey con el nombre de calle Hierbabuena (siguiendo el estilo de otras vías del entorno, como la calle Romero), mientras que Jorge Labajo preguntó por el número de inscritos en el Concurso Floral de Primavera a Laura Vicente, quién desveló que sólo se han apuntado 3 zonas (pese que había hasta 5 premios).

Labajo expresó que, según le han transmitido, ha habido cierta “falta de información y premura”, lo que fue rechazado por Laura Vicente, quién defendió que ha habido tiempo suficiente desde que se presentó el Concurso a principios de abril, que se ha transmitido la información a la Asociación de Comercio y a los participantes habituales, y que se había hecho incluso un recordatorio en prensa. Sin embargo, “a veces no hay la implicación que nos gustaría”, apuntando que lleva al “desánimo ver la poca implicación del comercio y las zonas vecinales por mantener la ciudad viva y aumentar las ventas”.

En torno a ello, el edil de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, Alfredo de Miguel, había apuntado que “algunos establecimientos cierran cuando más turistas hay”, a la hora de tratar la declaración institucional de Ciudad Rodrigo como ‘Ciudad Amiga del Camino de Hierro’, porque “hay que aprovechar el tirón”, en palabras de Beatriz Jorge Carpio. Todos los grupos apoyaron la iniciativa (Joaquín Pellicer señaló que “todo lo que sea potenciar un sector de la ciudad va en favor del desarrollo de sus potencialidades”), aunque Carlos Fernández Chanca hizo dos apreciaciones.

Por un lado, que se debería aprovechar para reivindicar la ampliación del Camino de Hierro hasta lugares del Campo Charro como Boada (“no se debe quedar en lo que es hoy, puede seguir”), y por otro lado, que la Diputación debería dar algún ‘beneficio’ a Ciudad Rodrigo (por ejemplo en forma de bonificación) por haber sido los primeros en hacer este tipo de Declaración. Estando de acuerdo en que “hay mucho por hacer”, Beatriz Jorge Carpio contestó que tampoco sería bueno que el Camino se extendiese demasiado, porque “podemos perder el privilegio de ser el lugar más cercano”.

Junto a esta Declaración Institucional, también se aprobaron por asentimiento, es decir, por unanimidad de todos los asistentes al Pleno (faltó el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz), el informe de actividad urbanística del ejercicio 2021 (tras desgranar los números Beatriz Jorge Carpio, Marcos Iglesias dijo que “viene consolidándose un aumento de la actividad urbanística”); una modificación de la Ordenanza reguladora del impuesto de Plusvalía, para adaptarla a un Real Decreto tras las sentencias al respecto que ha habido declarando inconstitucional el anterior formato; y una modificación de los fines recogidos en los estatutos de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón.

En concreto, la Mancomunidad ha suprimido (y ahora deben ratificarlo las 12 localidades que la integran) la posibilidad de establecer tributos (una cuestión que a la hora de la verdad no es de su competencia), y así ahora podrá optar a subvenciones. La Mancomunidad fue asimismo protagonista en el Pleno cuando Soraya Mangas reivindicó que se dotase de contenedores de reciclaje al centro histórico, porque desde que se retiraron los soterrados, “es una odisea, y los vecinos pagan la tasa igual”. Al respecto, Ramón Sastre dio a conocer que Ayuntamiento y Mancomunidad están ultimando una renovación de todos los contenedores del recinto amurallado mirobrigense, tras “desenquistar” la situación que había con los soterrados.

Según avanzó Ramón Sastre, se van a instalar –con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio- 60 contenedores de residuos sólidos urbanos, y 9 ‘islas’ de reciclaje, con contenedores para vidrio, plástico y papel/cartón en cada una. La novedad será que todos estos contenedores serán acordes al patrimonio, teniendo un ‘color arena’ (se va a sacar a licitación de forma inmediata su suministro). Asimismo, se indicó que serán “modernos, y más bajos, para dar facilidades a las personas mayores”. Mientras llegan los nuevos, Soraya Mangas pidió “que se revisen” los actuales, ya que hay unos cuantos que están rotos.

Sin novedades en varios asuntos

En materia de centro histórico, Joaquín Pellicer preguntó cómo marcha la elaboración del Plan Especial del Conjunto Histórico, teniendo que admitir Beatriz Jorge Carpio que no ha habido ningún avance porque el servicio de obras “está desbordado” con los proyectos que hay encima de la mesa: “ahora mismo nadie del servicio puede abordarlo”. De este modo, se está pensando en externalizar la redacción cuando “el Presupuesto lo permita”, esperando Joaquín Pellicer que se haga lo antes posible, porque además sería cuestión de poco dinero y poco tiempo, aunque habría que dar un paso para atrás, ya que la aprobación inicial del Plan ya ‘caducó’ y habría que volverla a hacer.

Tampoco hay novedades por el momento sobre el futuro del antiguo Centro de Salud y la reforma de la Estación de Autobuses. En torno al primer espacio, preguntó Carmen Lorenzo, contestando Marcos Iglesias que “no ha habido avance”, y que se supone que la Junta tiene que devolver el edificio a la Tesorería General de la Seguridad Social ‘en perfecto estado’, pero a día de hoy esas intervenciones no se están ejecutando. En todo caso, de cara a un futuro, insistió en que el Ayuntamiento “no lo va a comprar si nos lo ofrecen” (recordó que el Consistorio ha sido generoso regalando terrenos a otros entes, como a la Guardia Civil), y que tampoco se aceptaría una cesión si el edificio no está en condiciones dignas.

Respecto a la reforma de la Estación de Autobuses preguntó Jorge Labajo, desvelando Marcos Iglesias que, tras quedar desierta la 2ª licitación, llamó al Director General de Transportes de la Junta, sugiriéndole que debía incrementarse el precio de licitación ante el aumento en el coste de los materiales. El Director General mostró su intención de que se vuelva a licitar, con un aumento del precio de salida de entorno a un 20%, pero a día de hoy no hay novedades.

Donde tampoco las hay de forma relevante, pese a las quejas de vecinos y comerciantes por la reducción de aparcamientos, es en el proyecto de reforma de la Avenida de España, salvo que se ha admitido la creación de algunas plazas junto al Aula de Pintura, según indicó Marcos Iglesias a pregunta de Carlos Fernández Chanca. El alcalde defendió que “la lógica impera; es una ciudad moderna que cree en la seguridad vial”. Sobre esta Avenida también inquirió Joaquín Pellicer, en concreto, sobre la supuesta indicación de la Junta de Castilla y León de que no se pueden hacer aparcamientos en batería, que es uno de los argumentos para no hacerlos. Marcos Iglesias dijo que “es lo que traslada el equipo redactor del proyecto” tras consultar con la Junta, pero que no tiene inconveniente en que el equipo redactor dé las explicaciones oportunas, a lo que se mostró favorable Pellicer, porque “no encontramos dónde lo dice”.

La modificación presupuestaria

La reforma de la Avenida de España es uno de los proyectos de inversión que figuran en la modificación de créditos de 1.051.388,93€ del Presupuesto llevada por el Equipo de Gobierno al Pleno, que sólo contó con el voto a favor del PP. Carlos Fernández Chanca manifestó que se trata de una “cantidad excesiva”, al usarse casi un millón del remanente de tesorería. Pese a que votaron en contra del Presupuesto para 2022 al entender que no se amoldaba a la situación de la ciudad, en esta ocasión se abstuvieron “como deferencia porque hay partidas importantes”.

El que votó en contra, al considerarlo un “exagerado incremento”, fue Alfredo de Miguel, de IU, apuntando que es “desmesurado” aumentar un 11% el Presupuesto en el primer cuatrimestre: “pone de manifiesto que el Equipo de Gobierno no tiene muy claro el futuro de Ciudad Rodrigo; se proponen cosas sobre la marcha”. Marcos Iglesias replicó que “sí lo tenemos claro”, señalando que “una política de inversiones como ésta no se puede hacer con un Presupuesto Ordinario; el presupuesto hay que hacerlo en equilibro”, y una vez hecho, y aprovechando que están suspendidas las reglas fiscales y se puede usar el remanente, se lleva a cabo. Asimismo dijo que “le doy la razón, es excesiva, pero porque es excesivo el aumento de la luz”.

En lo que respecta a Ciudadanos, se abstuvieron, al igual que en otros debates sobre el Presupuesto, aunque matizaron que “no entendemos la excusa” de que hay calles como Fuenteguinaldo y Las Canteras que no se acometen del todo “por precaución” cuando “se demuestra que hay dinero”, subrayando que “se podían haber hecho las dos enteras”. Marcos Iglesias dijo que “sería conveniente hacer la calle entera, no lo dudo, pero los recursos son limitados”, y que con el proyecto del Sector 23.1 y los costes energéticos actuales “no podemos comprometer la tesorería; no es que no haya dinero, pero hay que ser prudentes”.

Sobre la calle Las Canteras, se aprobó como estaba previsto la imposición de contribuciones especiales a sus vecinos para sufragar el 36% del coste de la intervención (deberán abonar entre todos 58.665,08€). A esta imposición votaron a favor PP, Ciudadanos e IU-Ciudad Rodrigo en Común, mientras que el PSOE se abstuvo. Además de ésta y la votación de la modificación presupuestaria, tampoco hubo unanimidad en la votación de la única moción de la sesión: una presentada por IU-Ciudad Rodrigo en Común en la que se insta al Gobierno de España a no abandonar al pueblo saharaui, tras “entregarlos a un latrocinio poco aceptable”.

Esta moción dejó un hecho insólito, ya que fue aprobada con 1 sólo voto a favor, el del concejal proponente, ya que el resto se abstuvo. El partido que estuvo más ‘cerca’ de votar a favor –llegaron a ofrecerse a ello si se retiraba una cuestión- fue el PP, porque “no podemos entender que el presidente de Gobierno de España cambie la postura unilateralmente, obviando las resoluciones de la ONU”, y porque “los vamos a echar a las garras del dictador que es el Rey de Marruecos”, según Laura Vicente. Sin embargo, no aceptaron que se dijese en el texto que “el pueblo saharaui ha sido menospreciado por todos los Gobiernos anteriores”, defendiendo que cuando ha gobernado el PP se han seguido las resoluciones de la ONU. Alfredo de Miguel apuntó que no lo podía cambiar “porque es la realidad de lo que existe; yo hago responsables de la situación a PSOE y PP”.

Carlos Fernández Chanca, además de considerar que a la moción le faltaba “rigor histórico” y que España necesita tener “una buena relación con Marruecos”, defendió que nuestro país “está adherido a las resoluciones más recientes de las Naciones Unidas”. Pese a ello, decidieron abstenerse en la votación (recordó que España es “el país europeo que más donación da al pueblo saharaui”). También hizo lo mismo Ciudadanos, en este caso al entender que esta moción “no creo que solucione los problemas de los mirobrigenses”, en palabras de Joaquín Pellicer.

Como problema que sí afecta a los mirobrigenses, Carlos Fernández Chanca preguntó qué medidas está tomando el Ayuntamiento para reducir el gasto energético, limitándose Marcos Iglesias a mencionar la progresiva implantación del alumbrado tipo led, y al ajuste de los relojes y las temperaturas “para que el consumo sea razonable”. Durante la sesión se dio cuenta asimismo de la liquidación del Presupuesto general del ejercicio 2021; y del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2022 durante el primer trimestre del año; además de ofrecerse Alfredo de Miguel a asumir alguna delegación tras escuchar el pasado viernes que Manuel Delgado Sánchez-Arjona repartió delegaciones a todos los concejales: “yo ya me ofrecí para hacer algo si hacía falta; prefiero trabajar”.