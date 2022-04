Fijada para el 10 de junio la 1ª prueba de la oposición para cubrir 3 plazas de Oficios Varios

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado en los últimos días la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir en la plantilla municipal tres plazas de Oficial de 1ª de Oficios Varios (adscritas al Departamento de Instalaciones) que venían recogidas en las Ofertas Públicas de Empleo correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Estas tres plazas, de carácter permanente, son de personal laboral fijo, teniendo dos de ellas horario de lunes a viernes y la tercera de martes a sábado.

La relación definitiva de admitidos al proceso no ha sufrido variaciones respecto a la inicial, al desestimarse la reclamación presentada por una persona (ya que no presentó la solicitud en el plazo preceptivo), y continuar desestimada la solicitud de otra persona que, además de presentar la instancia fuera de plazo, no justificaba ni el abono de las tasas de participación en el proceso ni estar exento de su pago.

De este modo, el listado de admitidos está compuesto por un total de 76 personas (75 hombres y 1 mujer), que se enfrentarán a un total de tres ejercicios. El primero de ellos ya ha sido convocado, para las 13.00 horas del 10 de junio en el Edificio Educativo Municipal de la calle San Fernando.

Ese día, los aspirantes deberán contestar un cuestionario de 60 preguntas tipo test sobre las materias del temario, 20 de ellas sobre la 1ª parte (materias generales, como la Constitución), y las restantes 40 sobre la 2ª (materias específicas, como materiales, herramientas, obras, seguridad e higiene, etc.). Los aspirantes tendrán 60 minutos para contestar esas preguntas, así como las 10 que habrá de reserva por si se anula alguna de las ‘titulares’. Las preguntas contestadas correctamente sumarán 0,5 puntos, mientras que las falladas restarán 0,1 puntos (las que queden sin contestar no tendrán penalización).

Los aspirantes podrán sacar hasta 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para pasar al segundo ejercicio (resolver por escrito un supuesto práctico relacionado con las materias del temario), y a su vez, los que aprueben el segundo tendrán derecho a afrontar el tercero (realizar manualmente un supuesto práctico relacionado con las materias del temario). Los 3 aspirantes que aprueben los 3 exámenes que tengan las notas más altas se quedarán con las plazas. El resto de aprobados entrarán en una bolsa de empleo.