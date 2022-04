Ampliado el plazo de inscripción para el acto de promesa o jura de la bandera de España

Debido a la pandemia del coronavirus, los participantes no besarán la bandera como era tradición

Inicialmente el plazo se tenía que haber cerrado el pasado viernes 22, pero se ha ampliado hasta el próximo martes 3 de mayo -al existir todavía plazas libres- la inscripción en el acto de promesa o juramento ante la bandera de España por parte de civiles que se ha convocado para el domingo 8 de mayo en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo bajo la organización del Grupo de Escuelas de la Base Aérea de Matacán.

En este acto de promesa o juramento ante la bandera de España pueden participar personas mayores de 18 años de nacionalidad española que no hayan sido declaradas incapaces por sentencia militar firme y que no hayan jurado la bandera de España en los últimos 25 años. Durante el acto, todos los inscritos deberán responder afirmativamente a una fórmula de juramento o promesa que se les propondrá antes de pasar por delante de la bandera, a la que harán una reverencia (debido a la pandemia no se besará la bandera como era tradición).

Los interesados en participar en el acto del 8 de mayo deben descargarse la correspondiente instancia en la página web del Ministerio de Defensa (en este enlace: https://www.defensa.gob.es//Galerias/defensa_yodocs/20210805-Instancia_de_solicitud_Jura_Promesa_Bandera.pdf) y presentarla, de forma telemática, en la Subdelegación de Defensa de la provincia donde resida la persona que quiera jurar en Ciudad Rodrigo (puede ser la de Salamanca u otra), o bien en el propio Ayuntamiento mirobrigense.