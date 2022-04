Adecocir deja la gestión de Siega Verde, que pasará a una Fundación con Ayuntamientos de la zona

El Yacimiento Prehistórico de Siega Verde va a iniciar una nueva etapa en lo que a su gestión se refiere: la entidad que se venía encargando de esta tarea desde noviembre de 2005 (es decir, desde antes incluso de que fuera declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2010), la Asociación para el Desarrollo de la comarca de Ciudad Rodrigo (Adecocir), va a dejar paso a un ente de nueva creación llamado Fundación Siega Verde, que está integrado por localidades del entorno del Yacimiento.

En torno al modelo de gestión de Siega Verde que ahora toca a su fin, hay que explicar que la Junta de Castilla y León -de quién depende en última instancia el Yacimiento- venía firmando un convenio de gestión con los ayuntamientos de las tres localidades por las que se reparte el mismo: Villar de la Yegua, Villar de Argañán y Castillejo de Martín Viejo, y éstos a su vez tenían firmado un convenio con Adecocir para que ésta entidad se ocupase de la gestión.

El último convenio se firmó en 2014, y se renovaba automáticamente año a año hasta que alguna de las partes no dijese lo contrario, lo que ocurrió a finales de 2021, cuando se estuvo a punto de finiquitar al plantear los ayuntamientos la creación de un nuevo ente de gestión para ‘darle una vuelta’. Sin embargo, in extremis, el 30 de diciembre, se acordó que, para que no tuviese que cerrar el Yacimiento, Adecocir mantuviese la gestión seis meses más, dejando la puerta abierta incluso a que se ampliase más meses (con renovaciones mes a mes) hasta que se constituyese el nuevo ente.

En este escenario, Adecocir presentó a principios de marzo una nueva página web del Yacimiento, en la que por fin figuraba la posibilidad de comprar entradas de forma online, algo que por cierto a la Asociación no le dejaron implantar en la web ‘histórica’ de Siega Verde (lo que impidió que esta opción estuviera disponible mucho antes). Escasos días después, el alcalde de Villar de la Yegua, Luis Miguel Baz, manifestaba en declaraciones a La Gaceta de Salamanca que ya estaban ultimando la constitución del nuevo ente y que Adecocir iba a dejar su tarea, unas declaraciones que causaron bastante sorpresa y malestar en Adecocir por la forma y el fondo.

Ante ello, la Asociación decidió no esperar más, y tras reunirse su Junta Directiva, acordaron por unanimidad dejar de forma inmediata -con un plazo de preaviso- la gestión, ante la incertidumbre de no saber exactamente hasta cuándo podía prorrogarse la situación. En palabras del presidente de Adecocir, Juan Ignacio Alonso, “así no se podía trabajar”, lamentándose asimismo de que muchos proyectos de mejora, impulso e innovación que se han propuesto por parte de la Asociación a lo largo de los últimos años se han encontrado con todas las trabas del mundo: “no nos han dejado hacer”.

Finalmente, en la jornada del lunes, Adecocir dejó definitivamente la gestión, considerándolo Juan Ignacio Alonso “una pena”, pero reflexionando que “Adecocir no podía seguir poniendo todo el dinero en el mismo bien, porque se debe a toda la comarca”. En este sentido, explica que Adecocir “ha puesto mucho dinero en Siega Verde en los últimos diez años”, lo que ha permitido por ejemplo sostener los sueldos de los trabajadores, para los cuales el nuevo ente deberá buscar ahora otras fórmulas.

La nueva etapa

Y es que como decíamos al principio, la gestión del Yacimiento va a quedar en manos de la denominada Fundación Siega Verde, un ente que todavía está en proceso de constitución, pero desde el cual ya se emitió una nota de prensa en la mañana del martes informando de la situación actual y de sus planes. En concreto, esta Fundación cuenta como impulsores con 2 de los 3 ayuntamientos en los que está el territorio del Yacimiento, los de Villar de la Yegua y Villar de Argañán (el tercero en discordia, el de Castillejo de Martín Viejo, ha decidido no sumarse).

Junto a Villar de la Yegua y Villar de Argañán, ya se ha añadido como entidad impulsora el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, aprobando en un Pleno su inclusión en el Patronato de la Fundación. Desde la nueva entidad señalan que van a invitar a unirse a la misma a “todos los ayuntamientos” de la Mancomunidad Puente La Unión, ya que todas son “instituciones representativas y parte activa de Siega Verde”, viendo importante la “implicación” de otras instituciones en el enclave.

Las tres instituciones mencionadas explican que han decidido “dar un paso al frente” tras mantener varias reuniones en los últimos meses, estando “ultimando” ya la constitución de esta Fundación para gestionar el Yacimiento de forma efectiva a partir de junio. Su intención es que “todos los proyectos en torno a Siega Verde se canalicen a través de ella”, avanzando que ya “se han alcanzado una serie de acuerdos que redundarán en beneficio de Siega Verde y, por ende, en las gentes de la zona”.

Dentro de este objetivo de que los municipios del Campo de Argañán “puedan aprovechar dicho enclave como uno de los principales motores de desarrollo”, anuncian que potenciarán la investigación, el estrechamiento de lazos con Portugal para aprovechar las sinergias con el Vale do Côa, y la proyección del Yacimiento a nivel mundial.

Según se indica en la referida nota de prensa, en la jornada del lunes los responsables de la Fundación Siega Verde mantuvieron una reunión con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que les transmitió su apoyo para impulsar el Yacimiento. En la nota también se muestra el agradecimiento a Adecocir por los “años de trabajo que han desarrollado las diferentes directivas y técnicos” de la entidad coordinando el funcionamiento de las infraestructuras de Siega Verde. Por parte de Adecocir, Juan Ignacio Alonso desea que la Fundación Siega Verde “tenga suerte, porque sería bueno para todos”.