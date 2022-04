Há quem tenha fé e quem não tenha. Uns acreditam nas energias que nos envolvem e nos mistérios do vida. Outros não. O ser humano é a expressão de uma enorme complexidade e diversidade. A viagem rápida e efémera que empreendemos é como se fosse uma enorme lição que obriga a uma aprendizagem constante. Quando julgamos que já sabemos muito percebemos, a cada curva do caminho, que afinal sabemos muito pouco. Quando julgamos ter confiança em nós e nos outros a vida põe-nos à prova, confronta-nos do outro lado do espelho, para que possamos contemplar a nossa reacção em reflexo. Por vezes, quando pensamos que aprendemos a lição, quase sempre à base de tentativas e erros, algo acontece para, de novo, nos confrontar com os ensinamentos que aparentemente já deveríamos ter aprendido. Quando julgávamos caminhar em passo largo e até correr para além do horizonte, algo nos tolhe os movimentos, derruba-nos, fazendo-nos beijar o chão, afastando-nos das nuvens onde seguiam as nossas ideias e os nossos pensamentos. Quando nos sentimos grandes a vida mostra-nos que somos pequenos, aplicando-nos verdadeiras lições de humildade. Entretanto o caminho segue. Os obstáculos surgem a cada etapa. Às vezes desanimamos. Aprendemos muito mas não conseguimos vislumbrar mais além, apenas que é preciso enfrentar o que vier. É sobretudo nos momentos de maior dificuldade que a aprendizagem tem maior eficácia. É aí que nos descobrimos. É nesse momento que percebemos a fibra de que somos feitos e também que somos maiores do que alguma vez pudémos imaginar. Como disse Isabel Allende: “Temos dentro de nós, uma reserva insuspeita de força que surge quando a vida nos põe à prova.” É justamente a essa reserva que devemos recorrer sempre que for necessário. Não nos devemos encolher ou atormentar perante as dificuldades do trajecto. A nossa entrega ao desafio terá sempre a recompensa maior de acreditarmos e confiarmos em nós e em todos os que connosco lutam nas trincheiras. A vida é um combate permanente que deve ser embalado na alma e na entrega total. Só assim podemos sentir o seu sabor inigualável.