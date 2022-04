Karina Argente presenta su primer libro el próximo jueves en Béjar

El jueves 28 de abril a las 20:00 horas el Casino Obrero de Béjar acogerá la presentación de “Siete”, la primera publicación de Karina Argente, con quien hemos conversado unos minutos

Pregunta: ¿De surge el germen de este libro?

Respuesta: Como diría mi padre, soy muy polifacética la verdad, me encanta la lectura, la música, la danza, la pintura…Siempre he escrito, desde pequeñita, sólo que nunca había publicado y al final entre unos y otros, me he atrevido a dar el paso. Para los que me conocen no ha sido una sorpresa ver una publicación mía.

¿Cómo ha sido el proceso de dar ese paso a publicarlo?

Ha sido y esta siendo muy extraño. Mi faceta principal es la música y que me den la enhorabuena por un concierto o una audición es lo habitual, pero cuando me lo dicen por mi libro yo pienso “si cualquiera puede escribir uno y no es nada del otro mundo” (ríe) pero por supuesto agradezco mucho cuando me felicitan aquellos que lo han leído, es una gozada

Una parte importante ha sido los ánimos para lanzarte a esta aventura que te han dado personas cercanas

Por supuesto, a parte de mi familia, una de esas personas importantes ha sido Raquel López Merchán. Raquel ya tiene experiencia en esto y se ofreció a corregirlo, a editar, a explicarme todo el proceso y sin ella, no lo podría haber hecho, habría sido imposible. Y encima he tenido el privilegio de que el prologo del mismo lleve su firma, no puedo pedir más.

¿Cuál es el hilo conductor ‘Siete’?

Es la historia de una mujer que nace en el seno de una familia en la que impera otra mujer. Andrea, la protagonista, se encuentra con una vida llena de dificultades y yo creo que el libro podría decirse que es de superación. Por lo que me dicen los lectores, engancha, porque vivimos desde el momento que nace Andrea y le va pasando de todo: enfermedades, disgustos, amores, etcétera… Yo he sentido como página a página, la persona iba empoderándose como mujer y tratar de transmitirlo.

La presentación del jueves está organizada por la Asociación de Mujeres AMDEVE.