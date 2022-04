Mario Sánchez y su futuro en el Guijuelo: "Si veo que puedo y quiero estar, encantado. Si no, encantado igualmente"

El club "no puede dormirse y debe empezar a pensar en la dirección deportiva y saber si va a seguir Jonathan o no", ha comentado el preparador chacinero

Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo, ha conseguido el objetivo de ascender a Segunda RFEF. Por ello, su buen año al frente de la nave no ha pasado desapercibido para nadie y en el club ya se empieza a preparar la próxima temporada en la cuarta categoría.

"No me han comentado nada de momento (sobre su continuidad). El Guijuelo no puede dormirse y debe empezar a pensar en la dirección deportiva y saber si va a seguir Jonathan o no. Entiendo que luego ya será el contacto con el cuerpo técnico de este año", ha dicho el entrenador.

Además, el exseleccionador de Castilla y León ha ido más allá: "Yo vine a intentar echar una mano, pero mis ambiciones en el fútbol son las que son. Aceptaré cualquier decisión. La directiva tiene que pensar si quiere mantenerse, estar en mitad de tabla o ascender".

Así, Mario ha indicado que "luego ya toca analizar todo lo demás con las instalaciones por si hay que cambiar cosas que pida la RFEF. Lo mismo con la plantilla. Si veo que puedo y quiero estar, encantado. Si no, encantado igualmente porque es un año que no voy a olvidar nunca".