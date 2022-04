Gravemente atacado el grafiti contra el odio y el racismo situado en el centro histórico

En un insólito ataque no sólo contra la obra, sino también contra su significado, durante los últimos días ha sido gravemente atacado el grafiti ‘contra el odio y el racismo’ que había en las calles del centro histórico de Ciudad Rodrigo desde hace justamente un año por estas fechas.

En concreto, este grafiti había sido realizado por el artista Nadie en la pared de un inmueble de la calle Medina en su confluencia con las Cuatro Calles. Como se puede apreciar en las imágenes, el grafiti completo consistía en un niño como vendedor de ejemplares de periódicos en los que se pueden leer los mensajes El odio es un peligroso virus y Rechace con firmeza todo tipo de racismo.

El ataque de estos días ha consistido en decapitar al niño, destruyendo la parte del grafiti correspondiente a la cabeza (que llevaba una gorra), para lo que ha sido necesario arrancar incluso un trozo de pared, lo que demuestra que ha sido un ataque totalmente premeditado por el objeto que debieron emplear los vándalos para atacarlo.

El ataque al grafiti ha recibido numerosos mensajes de condena en redes sociales, expresando el propio autor, Nadie, que “es impactante y paradójico ver cómo han decapitado con tanto odio una pieza que precisamente fomenta la tolerancia y la no discriminación”, añadiendo que “lo que más me impresiona es que no deja de ser la cara de un niño: ¿a qué tipo de persona le motiva proyectar tanto odio contra una pared?”.