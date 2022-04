“Es un orgullo poder cumplir este anhelo tras dos años de espera”

El Jueves Santo es uno de los días más intensos de la Semana Santa para la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Béjar. Tras la celebración del Tálamo por la mañana, a ultimas horas de la tarde los cofrades toman parte en la Misa de la Cena del Señor, donde se entregan los crucifijos a los nuevos hermanos y en este 2022 además, se ha dado una banda al cuerpo de tambores de la Cofradía por su 25 aniversario.

Este año, después de dos años por motivo de la pandemia, pudo desarrollarse el cambio de varas y la entrada de una abadesa, Purificación Pozo, con quien hemos departido unos minutos.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido este esperado cambio de varas?

Respuesta: Era algo muy deseado la verdad, dos años de pandemia aplazando el llegar a este cargo y por fin ser abadesa durante 365 días. Ya en 2020 dije que sí, pero no pudo hacerse y cada año David Hernández, el presidente de la Cofradía me preguntaba “¿sigue siendo 'sí' la respuesta?” y yo le decía “claro, cómo no”

¿Cuáles son un poco las labores de la Abadesa?

Pues entre ellas está el representar a la Vera Cruz en diferentes actos, en momentos muy importantes como por ejemplo el Corpus, la próxima gran cita donde llevaré la vara y habrá mas momentos que no se ven, trabajar en la sombra aportando ideas y sufragar el gasto de la festividad de la ‘Peña de la Cruz’. Pero sobre todo ser de ayuda para que esta entidad de 611 años perdure en el tiempo, conservando el patrimonio humano y artístico. Si me lo permites decir, me llena de orgullo ver a los nuevos hermanos y sobre todo algunos muy jóvenes.

¿Es una responsabilidad ser la ‘cara visible’ de esta histórica Cofradía?

Más bien diría que es un orgullo, soy la cuarta mujer que llega a ser Abadesa y para mi es algo muy importante. Después de estos dos años de parón he visto más gente en la calle, los hermanos y cofrades creo que se han volcado más tanto en aquí como en las Hermandades y es vital no perder nuestras tradiciones y continuar por el sendero de trabajo conjunto que hemos abierto tras las dificultades que nos trajo el COVID.