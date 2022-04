La Pasión vuelve a Serradilla del Arroyo bajo la mirada de cientos de personas

Las calles de Serradilla del Arroyo volvieron a ser testigo de la representación de la Pasión de Cristo a la que asistieron cientos de personas procedentes de toda la comarca mirobrigense y las provincias de Salamanca y la vecina Cáceres.

Una mañana de Viernes Santo soleada y con temperatura muy agradable hizo que la representación pudiera desarrollarse con toda normalidad y lucir escenas que en otras ocasiones pudieran deslucirse.

Estos dos años de pandemia, han servido para incluir nuevos textos y la ampliación de diálogos, como los del rincón de la higuera entre dos mujeres incrédulas o la Verónica en el río que también vio ampliado su dialogo.

Sin duda las novedades que no pasaron desapercibidas fueron la del nuevo actor que interpretó a Jesús (Alejandro Dacal Fuetes) y el nuevo Caifás interpretado por el recientemente incorporado Párroco de la localidad José Efraín Peinado, que entró en escena durante el primer tramo de la representación para luego continuar como autoridad eclesiástica durante el Vía Crucis por las calles del pueblo hasta llegar al Gólgota.

Entre los centenares de asistentes, muchos de ellos fieles a esta cita, se encontraban la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez y el diputado provincial del PSOE por la comarca de Ciudad Rodrigo Carlos Chanca que estuvieron guiados por el Alcalde de la localidad serradilleja Manuel Montero.

La subdelegada, tras la terminación de la representación se dirigió a los actores aficionados y les transmitió su estado de fascinación que tenía al ver por primera vez la Pasión de Serradilla, animando a que siguieran haciéndolo de esta forma con tanta exquisitez a la hora de elegir los marcos de representación.

Por otra parte, el nuevo párroco de la localidad se dirigió a todos los asistentes explicando el significado de este tipo de representaciones bíblicas para los creyentes,” un acto profundo para vivirlo intensamente”.

También tuvo unas palabras para los que no tienen el don de la Fe o no son creyentes y les estaban acompañando por simple curiosidad o por pasar el rato, explicándoles que “la Pasión de Serradilla es un acto cultural, no se puede poner en duda que Jesucristo murió en la Cruz hace más de 2000 años” haciendo un llamamiento a apoyar siempre la Pasión de Serradilla para que cada año vaya a más y se llegue a conseguir que sea de interés turístico.

La Pasión de Serradilla lleva celebrándose desde 1983 sin faltar nunca a su cita excepto los dos años de pandemia por restricciones sanitarias, está formada por actores no profesionales que forman una asociación que se encarga de todo lo necesario para llevar a cabo la escenificación de la Pasión de Cristo.